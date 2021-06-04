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Русские контактируют с НЛО. Но это не точно: США насмешили британцев отчётом разведки
04 июня 2021, 21:10 • 21 • Политика
Американская разведка подготовила отчёт, где говорится, что русские контактируют с НЛО или имеют отношение к инопланетянам, не разгаданным Штатами. Британцы иронизируют по поводу сказанного.
США подготовили отчёт, где России приписывают связь с НЛО. Подобное заявление удивило даже британцев. Как пишет "ПолитРоссия", документ мало похож на правдивый анализ, да и в деле, по всей видимости, замешаны сами США, - такова оценка британских читателей.
Доклад об НЛО был представлен разведкой США конгрессу. Обнародовали, безусловно, не все тезисы. А полный текст представят в конце июня. Что известно сейчас? Например, то, что за 20 лет зафиксировано порядка 120 инцидентов с НЛО. И американские военные отношения к неопознанным объектам не имеют, отмечено в докладе. Но... по всей видимости, это могут быть некие секретные проекты России и Китая, отмечают американские разведчики.
В качестве доказательства существования НЛО американская сторона представила серию нечётких снимков, где якобы запечатлены "летающие тарелки". В ответ британские читатели предположили, что "никто не поверит в версию русских и китайцев". А также добавили, что "вторая версия, и весь отчёт - прикрытие". А кто-то и вовсе сказал: "это определённо сверхсекретная военная техника США".
"Я бы, действительно, предпочёл инопланетян", - поставил точку в дискуссии ещё один читатель.
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