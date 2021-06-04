Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-...
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию...
"Что это было???" Соловьёв показал выступление Дани Милохина на ПМЭФ
Главная / Политика

Русские контактируют с НЛО. Но это не точно: США насмешили британцев отчётом разведки

04 июня 2021, 21:10  •  21 • Политика
Американская разведка подготовила отчёт, где говорится, что русские контактируют с НЛО или имеют отношение к инопланетянам, не разгаданным Штатами. Британцы иронизируют по поводу сказанного.
США подготовили отчёт, где России приписывают связь с НЛО. Подобное заявление удивило даже британцев. Как пишет "ПолитРоссия", документ мало похож на правдивый анализ, да и в деле, по всей видимости, замешаны сами США, - такова оценка британских читателей.
Доклад об НЛО был представлен разведкой США конгрессу. Обнародовали, безусловно, не все тезисы. А полный текст представят в конце июня. Что известно сейчас? Например, то, что за 20 лет зафиксировано порядка 120 инцидентов с НЛО. И американские военные отношения к неопознанным объектам не имеют, отмечено в докладе. Но... по всей видимости, это могут быть некие секретные проекты России и Китая, отмечают американские разведчики.
В качестве доказательства существования НЛО американская сторона представила серию нечётких снимков, где якобы запечатлены "летающие тарелки". В ответ британские читатели предположили, что "никто не поверит в версию русских и китайцев". А также добавили, что "вторая версия, и весь отчёт - прикрытие". А кто-то и вовсе сказал: "это определённо сверхсекретная военная техника США".
"Я бы, действительно, предпочёл инопланетян", - поставил точку в дискуссии ещё один читатель.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
04 июня 2021, 01:00
Вассерман проанализировал признания Протасевича: Есть опасность и для Лукашенко, и для России
04 июня 2021, 01:00
Слёзы Протасевича и "русский след": Соловьёв "предугадал" реакцию олигархов
04 июня 2021, 04:40
Пушков пословицей оценил отзыв разрешения на прокладку Baltic Pipe
04 июня 2021, 02:50
У России есть оружие, которое нельзя обезвредить - польский генерал
04 июня 2021, 01:00
НАТО пыталась запретить самое смертоносное оружие России
04 июня 2021, 12:00
Сосновский: признавшемуся во всем Протасевичу грозит смертельная опасность
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 мая 2021, 06:35
«А нас за что?»: Минск наносит Киеву ответный удар
03 июня 2021, 07:35
Украинец в прямом эфире назвал «палача» отношений России и Украины
03 июня 2021, 00:15
Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
31 мая 2021, 08:05
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины
30 мая 2021, 14:40
Маргарита Симоньян о подготовке госпереворота: "Недолго и недорого"
02 июня 2021, 06:50
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию русских
01 июня 2021, 02:25
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жарят"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.