Русские контактируют с НЛО. Но это не точно: США насмешили британцев отчётом разведки

Американская разведка подготовила отчёт, где говорится, что русские контактируют с НЛО или имеют отношение к инопланетянам, не разгаданным Штатами. Британцы иронизируют по поводу сказанного.

США подготовили отчёт, где России приписывают связь с НЛО. Подобное заявление удивило даже британцев. Как пишет "ПолитРоссия", документ мало похож на правдивый анализ, да и в деле, по всей видимости, замешаны сами США, - такова оценка британских читателей.

Доклад об НЛО был представлен разведкой США конгрессу. Обнародовали, безусловно, не все тезисы. А полный текст представят в конце июня. Что известно сейчас? Например, то, что за 20 лет зафиксировано порядка 120 инцидентов с НЛО. И американские военные отношения к неопознанным объектам не имеют, отмечено в докладе. Но... по всей видимости, это могут быть некие секретные проекты России и Китая, отмечают американские разведчики.

В качестве доказательства существования НЛО американская сторона представила серию нечётких снимков, где якобы запечатлены "летающие тарелки". В ответ британские читатели предположили, что "никто не поверит в версию русских и китайцев". А также добавили, что "вторая версия, и весь отчёт - прикрытие". А кто-то и вовсе сказал: "это определённо сверхсекретная военная техника США".

"Я бы, действительно, предпочёл инопланетян", - поставил точку в дискуссии ещё один читатель.