Русские хотят "создать ощущение угрозы": Поляки оценили грядущие учения возле своей границы

Польский журналист Петар Петрович опубликовал статью, посвящённую совместным стратегическим учениям (ССУ) Вооружённых сил России и Белоруссии, которые пройдут с 10 по 16 сентября. Он утверждает, что русские хотят "создать ощущение угрозы". Рядовые жители Польши оценили будущее мероприятие, известные о нём факты, но, в отличие от автора публикации, паниковать не стали.

Статья Петровича называется "Дезинформация, агрессия, запугивание. Сценарий "Запада-2021" вызывает беспокойство". Она рассказывает об учениях "Запад-2021", в которых примут участие около 200 тысяч военнослужащих, 15 кораблей, свыше 750 единиц техники. Это плановое мероприятие, которое проводится каждые два года.

Польский журналист сообщил читателям, что это будут крупнейшие учения с момента создания данного формата ССУ в 2009 году. И Россия, и Белоруссия заявляют, что манёвры будут носить исключительно оборонительный характер. Однако Петрович уверен: роль "злых сил" в сценарии возложена, в числе прочих, на Польшу, ведь не зря местом действия будут Калининградская область России и Брестская область Белоруссии. Беспокойство усугубляется тем, что на учениях не будет наблюдателей из НАТО - их не позвали.

Автор публикации утверждает, что во время учений будут отрабатываться передвижения войск России и Белоруссии на случай провокации со стороны Североатлантического альянса.

"Эксперты не сомневаются, что цель манёвров - не только учения (прежде всего отработка передвижений и логистики), но и создание ощущения угрозы в странах нашего региона, а также ослабление вмешательства НАТО на его восточном фланге", - заявил польский журналист в своей статье, опубликованной порталом TVP.info.

В группе этого ресурса в Facebook читатели оценили грядущие учения, но панике, в отличие от Петара Петровича, не поддались. Впрочем, мнения разделились.

"Россия и Белоруссия хотят показать свою силу и запугать не только Польшу и другие приграничные страны, но и оппозицию в своих государствах. Может, в НАТО и должны проводить такие же учения, как "Запад-2021", но важнее ввести санкции против России и Белоруссии, и здесь польская дипломатия должна быть очень активной", - считает Krzysztof Piórkowski.

Россия не обязана никому демонстрировать силу. Она сильная, и почти каждая страна мира её поддержит (чего нельзя сказать о Польше), - констатировал Mariusz Wódka.

"У нас же есть Войска территориальной обороны. Так к чему же паника?" - недоумевает Daniel Jaworski.

"Прочитал безответственные комментарии и чувствую, что большинство их авторов никогда не были в армии. Они не знают, что значит защита Родины и необходимость отдать жизнь за её свободу. Только трусы не готовятся в войне", - отметил Epsr Suwerennej Rzeczypospolitej.

"Вы сеете пропаганду! Такие учения организуются на регулярной основе, о чём информируются и НАТО, и другие организации", - напомнил Sławomir Marcinkowski, обратившись к автору публикации.