Русские хакеры украли чувствительные данные контрразведки США - СМИ

Хакеры украли сведения об американской политике в отношении России и контрразведывательных расследованиях США, сообщают СМИ.

Русские хакеры в ходе взлома SolarWinds украли данные контрразведки США и информацию об американской санкционной политике в отношении России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Речь идёт о крупномасштабной кибератаке на американские компании и госучреждения, использовавшие программное обеспечение от компании SolarWinds. Хакеры воспользовались уязвимостью в системе и украли огромные массивы данных. Госдеп США сразу обвинил в произошедшем Россию.

Подозреваемые российские хакеры… добыли информацию о контрразведывательных расследованиях, политике санкций в отношении российских физических лиц и противодействии COVID-19 в США,

- сообщает новостное агентство, ссылаясь на источники, связанные со следствием.

Напомним, что никаких доказательств причастности России к грандиозному провалу системы кибербезопасности США в итоге так и не было представлено. Однако это никак не помешало США сыпать обвинениями в адрес России.