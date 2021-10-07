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Русские хакеры украли чувствительные данные контрразведки США - СМИ
07 октября 2021, 23:15 • 83 • Политика
Хакеры украли сведения об американской политике в отношении России и контрразведывательных расследованиях США, сообщают СМИ.
Русские хакеры в ходе взлома SolarWinds украли данные контрразведки США и информацию об американской санкционной политике в отношении России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Речь идёт о крупномасштабной кибератаке на американские компании и госучреждения, использовавшие программное обеспечение от компании SolarWinds. Хакеры воспользовались уязвимостью в системе и украли огромные массивы данных. Госдеп США сразу обвинил в произошедшем Россию.
- сообщает новостное агентство, ссылаясь на источники, связанные со следствием.
Напомним, что никаких доказательств причастности России к грандиозному провалу системы кибербезопасности США в итоге так и не было представлено. Однако это никак не помешало США сыпать обвинениями в адрес России.
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