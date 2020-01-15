«Русские хакеры» подставили Трампа. Без газа не обошлось

Автор:

Кучер Егор

Как и предполагалось, очередных заявлений об атаках пресловутых «русских хакеров», которыми якобы руководит Кремль, не пришлось ждать слишком долго. Спустя две недели с начала 2020 года мировую общественность снова пытаются убедить в том, что хакеры эти вездесущи и продолжают вмешиваться в американскую политику.

Однако на этот раз мишенью стали не сами США, а украинская газовая компания Burisma. По крайней мере в этом уверены представители американских спецслужб. Burisma – это та самая компания, в совет директоров которой ранее входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США, а ныне претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Дональд Трамп уверен, что оба Байдена сильно «наследили» в этой компании и замешаны в коррупции. Это соображение заставило президента США ещё в июле 2019 года сделать роковой звонок украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы, как считают демократы, надавить на Киев и получить компромат на своего оппонента. Этот звонок впоследствии стал причиной начавшейся кампании по импичменту действующего президента США.

Теперь же сообщается, будто бы за компанию Burisma взялись «русские хакеры», которыми руководит Главное управление Генштаба России, именуемое на Западе не иначе как ГРУ. Информационную волну о взломе Burisma русскими моментально подхватили ведущие мировые СМИ, несмотря на уже традиционное отсутствие каких-либо доказательств.

Президент США Дональд Трамп уверен, что оба Байдена сильно «наследили» в компании Burisma и замешаны в коррупции. Nick Wass / ASSOCIATED PRESS / ТАСС

И снова русские

Всё началось с эксклюзивной публикации New York Times, которая сообщила об этом взломе первой. Впоследствии со ссылкой на эту газету свои материалы выпустили Washington Post, британская Guardian, Hill, ведущие газеты целого ряда европейских стран.

Попытки взлома Burisma, украинской газовой компании, в совете которой работал Хантер Байден, начались ещё в начале ноября. Пока неясно, что нашли хакеры или что именно они искали. Но как говорят эксперты, время и масштабы нападений позволяют предположить, что русские могли искать компромат на Байдена – ту самую информацию, которую Трамп хотел получить от Украины, когда он настаивал на расследовании в отношении Байденов и Burisma, что в итоге привело его на путь импичмента,

– написала New York Times.

Информацию о взломе газете сообщили анонимные источники в американской разведке (отметим этот факт), а также представители компании Area 1, которая работает в Силиконовой долине США и якобы первой обнаружила взлом украинской Burisma.

Примечательно, что газета попыталась обратиться с запросами в Burisma, а также к России. После того как это ни к чему не привело, журналисты вышли на бывшего американского разведчика, заверившего их, что во всём снова виноваты русские.

Однако интересна и аргументация. New York Times пишет, что почерк «русских хакеров» при взломе Burisma был таким же, как и при взломе серверов с электронными письмами Хиллари Клинтон и Национального комитета Демократической партии во время президентской кампании 2016 года. В частности, использовался и метод фишинга. Занимались взломом «хакеры ГРУ», а также работающие на них хакеры из группировки Fancy Bear, сообщили газете в Area 1.

Хакеры создали поддельные веб-сайты, имитирующие страницы входа дочерних компаний Burisma, и рассылали сотрудникам Burisma электронные письма, которые должны были выглядеть так, как будто они пришли из компании,

– пишет влиятельная газета, ранее уже замеченная в подобных вбросах.

Именно фишинг считается «уликой», доказывающей причастность «русских хакеров». Фото: REDPIXEL.PL / Shutterstock.com

Именно фишинг считается «уликой», доказывающей причастность «русских хакеров». Сам по себе фишинг – своеобразное «выуживание» учётных данных при помощи поддельных страниц известных сайтов или сайтов каких-либо компаний. Получив логин и пароль сотрудника, хакеры проникают в систему под его именем и крадут ценную информацию.

Обратим внимание и на тот факт, что анонимный источник New York Times в разведке заявил о широком фронте русских атак на Burisma. Он считает, что российские шпионы пытаются попасть в Burisma и физически – внедрившись в структуру компании, чтобы получить доступ к финансовым документам и электронной переписке с целью «нарыть» компромат на Байдена.

А есть ли компромат?

Для дальнейшего понимания вопроса стоит поближе присмотреться к компании Burisma, деятельности там Хантера Байдена и активности на Украине самого бывшего вице-президента США.

Год назад, а начале января 2019 года, газета Hill написала о скандальном интервью бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко. Он в красках рассказал, как Байден-отец вёл себя во время своего визита в Киев ещё в 2016 году, а также рассказал о коррупции в Burisma.

Хантер Байден тогда входил в управление Burisma, подконтрольной олигарху Николаю Злочевскому. Как пишет Hill со ссылкой на интервью Луценко, его предшественник на этом посту Виктор Шокин был уволен по личному требованию Джо Байдена. Уволен, потому что проводил расследование, способное навредить Байденам.

Луценко рассказал, что Байден угрожал тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко, это было в марте 2016 года. Как заявил вице-президент, администрация Барака Обамы потребует от Украины гарантий по кредитам в размере 1 млрд долларов, что обанкротит эту страну, если генпрокурор Шокин не будет немедленно уволен. «Я уезжаю через шесть часов. Если прокурора не уволят, вы не получите деньги», – сказал тогда Байден. И прокурор был уволен. Издание уверено, что сын Байдена был замешан в коррупции в компании Burisma, делом которой начал заниматься Шокин.

Доказательство – записи американского банковского реестра, согласно которым компания Hunter Biden, Rosemont Seneca Partners LLC регулярно получала на свой счёт переводы от компании Burisma, обычно более 166 тыс. долларов в месяц. Это продолжалось с весны 2014 года по осень 2015 года, то есть в тот период, когда отношения с Украиной в правительстве США курировал Джо Байден.

Одним словом, если некие «русские хакеры» или даже посетивший не так давно Украину личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани сработали бы лучше, они могли бы найти больше интересного о Байденах, чем известно на данный момент.

В этот раз мишенью «русских хакеров» стала украинская газовая компания Burisma. По крайней мере в этом уверены представители американских спецслужб. Фото: 63ru78 / Shutterstock.com

Провальная аргументация

Возвращаясь к пресловутым «русским хакерам», вспомним, что в разведке США заявили о будто бы соответствии почерков в атаках на Burisma и на серверы Демократической партии США. Действительно, очень часто взломы крупных организаций производятся методом фишинга. Это наиболее простой способ внедриться в электронную структуру той или иной организации в условиях продвинутых средств защиты от атак извне. При помощи фишинга атака как бы происходит изнутри, а система далеко не всегда способна распознать чужака.

Откуда же берётся версия о том, что если это фишинг, то это «русский почерк»? В январе 2018 года влиятельное американское деловое издание Wall Street Journal сообщило о взломах хакерами энергосистем США. Об этом сообщалось также летом 2018 года и утверждалось, что за атаками стоят злоумышленники из группировок Dragonfly и Energetic Bear, которыми якобы управляет Кремль.

Эти «русские хакеры», как сообщалось тогда, взламывали не крупные компании, а подрядчиков. И делали это как раз при помощи фишинга. Получив соответствующий доступ к этим фирмам, хакеры якобы стали выдавать себя за их сотрудников, используя украденные личные данные. Затем злоумышленники крали информацию о конфигурации сетей, используемом оборудовании и принципах его работы. Сообщения именно о таком методе взлома тогда активно муссировались в СМИ в привязке к «русским хакерам».

Между тем New York Times в конце декабря 2018 года опубликовала попавшие в её распоряжение документы, которые ранее были выложены хакерами. Речь идёт о масштабной утечке европейской дипломатической переписки (более 1,1 тыс. документов). Однако были ли это те самые «русские»?

Нет. В этих взломах тогда посчитали виновным Китай, а именно злоумышленников из группировки Cloudhopper, которая, как заявляется, работает по заказу Министерства государственной безопасности Китая. Тогда же сообщалось, что свои атаки эти хакеры проводили при помощи фишинга.

Таким образом, почерк взлома – крайне ненадёжная улика. С тем же успехом «русские хакеры» могли быть «китайскими» и даже американскими.

Кому это выгодно?

Очевидно, что причину нового вброса о хакерах через американские СМИ следует искать в Вашингтоне и даже непосредственно в стане Демократической партии. Ведь именно демократы ещё в 2016 году обвиняли Россию во взломе своих серверов «в пользу Трампа». И именно они с тех пор стремятся всеми правдами и неправдами доказать связь Трампа с Кремлём, невзирая даже на провал расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, которое, как сообщал CNN, обошлось в 32 млн долларов, 16 млн из которых были истрачены только на офис для его подчинённых.

Теперь демократы могут ждать реакции Трампа на информацию о взломе Burisma. Если он выскажется негативно, то его сочтут молодцом, если нет, то это станет новой почвой для обвинений. Фото: Alex Edelman / Globallookpress

Теперь демократы могут ждать реакции Трампа на информацию о взломе Burisma. Если он выскажется негативно, то его сочтут молодцом, если нет, то это станет новой почвой для обвинений. К этому также следует добавить взаимную нелюбовь Трампа и американской разведки. Ведь это именно ЦРУ прослушивало разговор президента США с Зеленским в июле 2019 года, а затем распространило факты давления Трампа на Украину. Теперь разведка, которая говорит на страницах New York Times о работе хакеров Кремля в интересах Трампа, снова пытается ему удружить.

В России же не наблюдается интереса в том, чтобы топить Джо Байдена. Выгоды от возможной победы Трампа на выборах для Москвы неочевидны, да и сам бывший вице-президент сейчас не выглядит устойчивой фигурой, хотя из него пытаются сделать новую икону демократов.

Наконец, если даже предположить, что хакерская атака на Burisma была, то возникает целый ряд вопросов. Во-первых, почему об этом молчит сама компания? Во-вторых, каким образом Area 1 из Силиконовой долины узнала об этой атаке? В-третьих, даже если компромат на Байдена попал бы в руки России, то каким образом Трамп мог бы вывести эту информацию в легальное поле и превратить её в оружие против своего оппонента?

На эти вопросы ответа пока нет, как нет и никаких доказательств как самой хакерской атаки, так и причастности к ней России. Однако информационный шум, поднятый в связи с новым вбросом, уже может привести к новым нападкам на Трампа, а выгодоприобретатели от этого процесса в условиях продолжающегося импичмента прекрасно известны.