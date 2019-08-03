Русские изгоняют турок из Идлиба

На днях стало известно, что турецкие военные сокращают свои силы на юге провинции Идлиб, которая по большей части контролируется противостоящими Дамаску оппозиционными и террористическими группировками. Так, был замечен крупный конвой, покидающий один из турецких наблюдательных пунктов в районе Мурак. По сообщениям сирийских СМИ, не менее пятнадцати машин покинули территорию, где боевые действия становятся интенсивнее с каждым днем. До этого иностранные военные не раз подвергались обстрелу со стороны Сирийской арабской армии, и это приводило к материальному ущербу и ранениям. И даже были погибшие. Отход турецких военных связан с приближением сирийско-российских союзников.

Наступление на Идлиб началось уже давно, но большого прогресса достичь так и не удалось. Чтобы как-то изменить ситуацию Россия начала активнее поддерживать действующих на земле сирийских военных и это дало результат. Например, удалось зачистить от террористов обширные территории провинции Хама, где боевики все еще удерживают некоторые районы. Сообщается, что в ближайшие дни должен начаться поход, который завершит процесс освобождения этой мухафазы. А вот турки, несмотря на свои обязательства перед Национальным фронтом освобождения (коалиция сирийской вооруженной оппозиции — авт.), почему-то не вмешиваются в ситуацию. И как видно, они просто предпочитают отступать. Впрочем, периодически со стороны их наблюдательных пунктов позиции Сирийской арабской армии обстреливаются. Но как бы то ни было, деваться воинам Эрдогана некуда — либо сражаться до последнего с наступающими, либо отступать. Хотя есть еще третий вариант, и он подразумевает дипломатию.

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Очевидно, что Анкара, замораживая конфликт в Идлибе, рассчитывала выиграть время, чтобы договориться с Москвой по поводу Конституционного комитета. Конституционный комитет — это организация, которая по идее должна состоять из представителей Дамаска и оппозиции. Предполагается, что в будущем она займется разработкой новой Конституции Сирийской арабской республики. Но пока Кремль и Эрдоган по многим вопросам расходятся. Например, некоторые поддерживаемые Анкарой кандидаты в Комитет считаются террористами в Дамаске, и Москва эту позицию разделяет.

И вот скоро будет год, как сочинское соглашение по Идлибу в силе, но толку от него нет. Дамаск разобрался со всеми остальными врагами. Остались только курды, но их, похоже, никто трогать не собирают, по крайней мере, пока они под защитой Штатов. Именно поэтому главной проблемой Асада теперь стал Идлиб. Будь иначе, сейчас бы там не было войны, а она есть, пускай и не слишком масштабная. Скорее всего, в ближайшем будущем этот конфликт перерастет в нечто большее. Так что у Эрдогана осталось не так уж и много времени. Ему придется либо уйти, либо снова попытаться выторговать у Москвы парочку мест в том самом Конституционном комитете. В идеале Анкаре нужно закрепить оппозицию во властных структура Идлиба. Причем этот момент надо обговаривать особенно — на выборах оппозиции вряд ли что-то светит после того насилия, что она чинила на протяжении этих лет.

Быть может, свой момент они не упустят, но сейчас, если турки убирают своих военных, это значит, что Идлиб будет скоро освобожден.

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Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что отход турецких военных говорит об одном — идлибский вопрос не удалось решить миром, поэтому остаются только радикальные меры.

— Попытка отделить террористов от способных к диалогу оппозиционеров не привел к нужному результату. Эти терапевтические методы, на которые уповала Турция, не приносят пользы. Более того, сами турецкие военные становятся жертвами. Боевики все чаще их подставляют, нападают на них и умело стравливают с Сирийской арабской армией. Это все говорит о том, что Анкара просто не может влиять на эти группировки. Большинство этих группировок вообще неподконтрольно — сами себе хозяева и делают, что хотят. Если турки снимают своих военных с идлибских блокпостов и наблюдательных пунктов, то это говорит о скором начале активных боевых действиях. То есть получается, что возможно только радикальное подавление этих боевиков. Сколько их можно терпеть? Ведь это давно длится. К тому же для Дамаска вопрос Идлиба сейчас очень важен в свете необходимости решать проблемы восточного берега Евфрата. Там тоже нарастает конфликт. Курды, продавая нефть с тех нефтеносных районов, что им достались, вооружаются до зубов. Очевидно, не просто так. Они собираются создать собственный анклав.

«СП»: — Кажется, Дамаск является единственным легальным поставщиком сирийской нефти на рынок.

— Курды это делают через Ирак. Они продают дешево, потом через иракские структуры углеводороды легализуются и поставляются на рынок. И чтобы сейчас заняться восточным берегом, нужно разобраться с Идлибом. Если армия идет воевать, нужно, чтобы в тылу все было в порядке.

«СП»: — Как это повлияет на наши отношения с Турцией?

— Я думаю, что с Анкарой все будет обговорено. После того, как турки получили С-400, они теперь могут ставить перед собой задачи добычи углеводородов в районе северного Кипра. Защищаясь комплексами С-400, они могут рассчитывать на относительно безопасный процесс. Кроме того, в пользу развития и укрепления российско-турецких связей говорят и другие аргументы. Во-первых, Турецкий поток, во-вторых, Аккую, в-третьих, участие в экономических проектах, которые осуществляются странами БРИКС. Когда у Турции весь этот набор появился, вопрос Идлиба перестал быть столь важным для них.

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