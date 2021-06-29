|
Русские истребители "с бомбами" несколько часов "издевались" над голландским фрегатом у Крыма
29 июня 2021, 21:40 • 258 • Политика
Нидерланды обвинили русских в том, что их истребители "с бомбами" на протяжении нескольких часов "издевались" над голландским фрегатом Evertsen возле берегов Крыма.
Министерство обороны Нидерландов сообщило, что русские самолёты с 15.30 до 20.30 по местному времени досаждали экипажу Evertsen. Они якобы выполняли опасные манёвры и, вероятно, применили средства радиоэлектронной борьбы.
После манёвров русских самолётов голландское судно сразу же изменило курс.
Капитан корабля Джордж Пастур заявил, что фрегат был в "международных водах" и не давал причин для "агрессивных действий". Министр обороны Нидерландов Анна "Анк" Бейлевелд-Схаутен назвала действия России "безответственными" и подчеркнула, что судно "имело полное право туда плыть".
Отметим, что это уже не первый случай, когда русские самолёты отгоняют от Крыма иностранные военные суда. 23 июня Су-24 осуществил предупредительные бомбометания по курсу следования британского эсминца Defender. Страны НАТО оправдывают свои походы возле Крыма, где простираются русские территориальные воды, тем, что не признают суверенитет России над полуостровом.
Подпишитесь на нас
258
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 июня 2021, 05:10
|
24 июня 2021, 01:25
|
24 июня 2021, 20:40
|
28 июня 2021, 04:25
|
24 июня 2021, 01:25
|
26 июня 2021, 06:35
|
29 июня 2021, 01:30