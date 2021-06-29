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Русские истребители "с бомбами" несколько часов "издевались" над голландским фрегатом у Крыма

29 июня 2021, 21:40  •  258 • Политика
Нидерланды обвинили русских в том, что их истребители "с бомбами" на протяжении нескольких часов "издевались" над голландским фрегатом Evertsen возле берегов Крыма.
Министерство обороны Нидерландов сообщило, что русские самолёты с 15.30 до 20.30 по местному времени досаждали экипажу Evertsen. Они якобы выполняли опасные манёвры и, вероятно, применили средства радиоэлектронной борьбы.
Они летели опасно низко и близко, выполняя ложные атаки. Истребители были вооружены бомбами и ракетами "воздух - земля". После нескольких часов запугивания произошли перебои с электронным оборудованием Evertsen, - говорится в сообщении.
После манёвров русских самолётов голландское судно сразу же изменило курс.
Капитан корабля Джордж Пастур заявил, что фрегат был в "международных водах" и не давал причин для "агрессивных действий". Министр обороны Нидерландов Анна "Анк" Бейлевелд-Схаутен назвала действия России "безответственными" и подчеркнула, что судно "имело полное право туда плыть".
Отметим, что это уже не первый случай, когда русские самолёты отгоняют от Крыма иностранные военные суда. 23 июня Су-24 осуществил предупредительные бомбометания по курсу следования британского эсминца Defender. Страны НАТО оправдывают свои походы возле Крыма, где простираются русские территориальные воды, тем, что не признают суверенитет России над полуостровом.

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