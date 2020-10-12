Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Польше этого никогда не простят": Сосновский сообщил о фатальном прос...
Ребята, не лезьте. Бабахнет так, что ботинок не найдёте: Баранец перевёл намёк Р...
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИ...
"Отговорки не принимаются": Берлин получил три хлёстких ответа за Нава...
Главная / В мире

Русские истребители перепугали американских пилотов, превратившись в невидимок - CNN

12 октября 2020, 22:30  •  85 • В мире
Американские пилоты рассказали, что в последнее время русские лётчики действуют максимально жёстко. Так, однажды русские истребители перепугали американцев, превратившись в невидимок, передаёт CNN.
Американские военные считают, что в последнее время русские ВКС стали действовать очень жёстко, особенно это проявляется над акваторией Чёрного моря. Фактически, заявляют американцы, русские не дают им выполнять боевые и разведывательные задачи, передаёт CNN.
В частности, главная проблема заключается в том, что русские "возникают из ниоткуда", как невидимки, быстро меняя направление полёта, а также приближаясь на очень близкое расстояние, говорится в статье.
По словам капитана первого ранга Тима Томпсона, под командованием которого находится 67-я оперативная группа ВМС США, русские пилоты довольно часто перехватывают американцев. Но военный признаёт, что российские ВКС действуют профессионально и безопасно.
"Однако это не повод для самоуспокоенности, потому что главную опасность составляет просчёт, ведь кто-то когда-то может повести себя непрофессионально. Уровень адреналина пилотов американских самолётов во время таких перехватов иногда просто зашкаливает", - жалуется в свою очередь пилот американского "Посейдона" лейтенант Дэниел Лоудон.
Он признал, что большую часть времени американские пилоты просто не видят и не понимают, что делают русские.
"Мы на самом деле не знаем, что делает второй самолёт. Российские истребители стремительные и юркие, они могут мгновенно менять направление и высоту полёта. Лётчик может повести себя непредсказуемо, может, там новый пилот или что-то ещё…", - опасается лейтенант.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
12 октября 2020, 01:25
Случайность или: Внезапным пожарам возле российских баз в Сирии нашли объяснение
12 октября 2020, 18:50
Лукашенко передал "на откуп" России две военные базы - СМИ
12 октября 2020, 18:50
Боевой яд и радиация в Тихом океане - не миф: Британский журналист опубликовал разоблачение
12 октября 2020, 00:25
Больной вопрос: как ситуация с коронавирусом влияет на предвыборную кампанию в США
12 октября 2020, 18:50
Газ, водомёты? В МВД Минска рассказали о разгоне протестующих
12 октября 2020, 09:40
Смотреть на мир свысока: Колесо обозрения превратили в кабинеты для удалённой работы
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 октября 2020, 15:10
"Обрывают телефоны!": Украинская элита объявила охоту за русской вакциной о...
12 октября 2020, 11:30
Никита Михалков не стал молчать о Навальном. После разоблачения Михеев добавил "...
12 октября 2020, 08:45
Совершена большая антикитайская провокация
12 октября 2020, 01:25
Детей из школы выгнали и... отправили в торговые центры: Кто устроил коронавирусный а...
12 октября 2020, 01:25
Случайность или: Внезапным пожарам возле российских баз в Сирии нашли объяснение
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 октября 2020, 23:20
"Рычаги давления на Польшу есть": Варшава может поплатиться за штраф "Газпрому" - эксперт
08 октября 2020, 01:10
Гейтс указал на главный недостаток российской вакцины от COVID-19
10 октября 2020, 19:10
Пятая колонна в два миллиона: Турецкая армия уже в России
08 октября 2020, 01:10
"Навальный способен наговорить на статью не только в России": Bild прилетел иск от Шрёдера
08 октября 2020, 01:10
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Берлином больше не будет
07 октября 2020, 11:25
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были уничтожены ударом ВКС РФ
07 октября 2020, 23:20
"Решение неоправданно": НАТО просит Минск вернуть выгнанных литовцев и поляков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.