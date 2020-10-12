Русские истребители перепугали американских пилотов, превратившись в невидимок - CNN

Американские военные считают, что в последнее время русские ВКС стали действовать очень жёстко, особенно это проявляется над акваторией Чёрного моря. Фактически, заявляют американцы, русские не дают им выполнять боевые и разведывательные задачи, передаёт CNN.

В частности, главная проблема заключается в том, что русские "возникают из ниоткуда", как невидимки, быстро меняя направление полёта, а также приближаясь на очень близкое расстояние, говорится в статье.

По словам капитана первого ранга Тима Томпсона, под командованием которого находится 67-я оперативная группа ВМС США, русские пилоты довольно часто перехватывают американцев. Но военный признаёт, что российские ВКС действуют профессионально и безопасно.

"Однако это не повод для самоуспокоенности, потому что главную опасность составляет просчёт, ведь кто-то когда-то может повести себя непрофессионально. Уровень адреналина пилотов американских самолётов во время таких перехватов иногда просто зашкаливает", - жалуется в свою очередь пилот американского "Посейдона" лейтенант Дэниел Лоудон.

Он признал, что большую часть времени американские пилоты просто не видят и не понимают, что делают русские.

"Мы на самом деле не знаем, что делает второй самолёт. Российские истребители стремительные и юркие, они могут мгновенно менять направление и высоту полёта. Лётчик может повести себя непредсказуемо, может, там новый пилот или что-то ещё…", - опасается лейтенант.