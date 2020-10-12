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Русские истребители перепугали американских пилотов, превратившись в невидимок - CNN
12 октября 2020, 22:30 • 85 • В мире
Американские пилоты рассказали, что в последнее время русские лётчики действуют максимально жёстко. Так, однажды русские истребители перепугали американцев, превратившись в невидимок, передаёт CNN.
Американские военные считают, что в последнее время русские ВКС стали действовать очень жёстко, особенно это проявляется над акваторией Чёрного моря. Фактически, заявляют американцы, русские не дают им выполнять боевые и разведывательные задачи, передаёт CNN.
В частности, главная проблема заключается в том, что русские "возникают из ниоткуда", как невидимки, быстро меняя направление полёта, а также приближаясь на очень близкое расстояние, говорится в статье.
По словам капитана первого ранга Тима Томпсона, под командованием которого находится 67-я оперативная группа ВМС США, русские пилоты довольно часто перехватывают американцев. Но военный признаёт, что российские ВКС действуют профессионально и безопасно.
"Однако это не повод для самоуспокоенности, потому что главную опасность составляет просчёт, ведь кто-то когда-то может повести себя непрофессионально. Уровень адреналина пилотов американских самолётов во время таких перехватов иногда просто зашкаливает", - жалуется в свою очередь пилот американского "Посейдона" лейтенант Дэниел Лоудон.
Он признал, что большую часть времени американские пилоты просто не видят и не понимают, что делают русские.
"Мы на самом деле не знаем, что делает второй самолёт. Российские истребители стремительные и юркие, они могут мгновенно менять направление и высоту полёта. Лётчик может повести себя непредсказуемо, может, там новый пилот или что-то ещё…", - опасается лейтенант.
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