Русские истребители перехватили разведчиков ВВС США. Учения НАТО омрачены

Стратегические В-52H ВВС США не смогли укрыться от российских сил ПВО. Действия американских бомбардировщиков были раскрыты, после чего наши пилоты поднялись в воздух. В результате русские истребители сопроводили бомбардировщики. Впрочем, для начала осуществили перехват.

Как рассказали в пресс-службе Минобороны России, инцидент произошёл 15 июня. Реагировали дежурные силы ПВО Западного военного округа. Иностранные разведчики летели над нейтральными водами Балтийского моря.

Для перехвата были подняты российские Су-27 морской авиации Балтийского флота. В результате удалось не допустить нарушения государственной границы России. И весь полёт был выполнен в чётком соответствии с нормами международного права.

Известно, что самолёты ВВС США и стран НАТО выполняют полёты над Балтийским морем в рамках учения стран Североатлантического альянса "Балтопс-2020".