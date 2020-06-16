|
Русские истребители перехватили разведчиков ВВС США. Учения НАТО омрачены
16 июня 2020, 01:00 • 61 • Политика
Российские Су-27 перехватили американские бомбардировщики над Балтикой. Сейчас здесь проходят учения НАТО, на этот раз они были омрачены.
Стратегические В-52H ВВС США не смогли укрыться от российских сил ПВО. Действия американских бомбардировщиков были раскрыты, после чего наши пилоты поднялись в воздух. В результате русские истребители сопроводили бомбардировщики. Впрочем, для начала осуществили перехват.
Как рассказали в пресс-службе Минобороны России, инцидент произошёл 15 июня. Реагировали дежурные силы ПВО Западного военного округа. Иностранные разведчики летели над нейтральными водами Балтийского моря.
Для перехвата были подняты российские Су-27 морской авиации Балтийского флота. В результате удалось не допустить нарушения государственной границы России. И весь полёт был выполнен в чётком соответствии с нормами международного права.
Известно, что самолёты ВВС США и стран НАТО выполняют полёты над Балтийским морем в рамках учения стран Североатлантического альянса "Балтопс-2020".
61
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 июня 2020, 17:00
|
12 июня 2020, 13:25
|
11 июня 2020, 23:00
|
14 июня 2020, 20:25
|
11 июня 2020, 23:00
|
10 июня 2020, 05:00
|
09 июня 2020, 12:00