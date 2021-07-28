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Русские исправляют ошибки США: Шойгу сделал заявление
28 июля 2021, 12:20 • 355 • Политика
Россия безвозмездно поставит вооружение и технику для армии Таджикистана, заявил Сергей Шойгу. Кроме того, министр подчеркнул: миссия Запада в Афганистане провалена. Очевидно, что теперь русским придётся исправлять ошибки США.
Министр обороны России Сергей Шойгу уверен, что ситуация в Центральной и Южной Азии требует особого внимания. Поэтому Россия начала принимать меры, в том числе решено начать поставки вооружения, чтобы нейтрализовать угрозы с территории соседнего с Таджикистаном Афганистана.
Запланированы совместные учения как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ, продолжил министр. Оружием и техникой армию Таджикистана Москва обеспечит бесплатно. Сергей Шойгу отметил, что русские военные продолжают подготовку таджикистанских кадров. Причём такое обучение ведётся как в вузах России, так и на фондах 201-й военной базы нашей страны.
Министр констатировал, что миссия Запада в Афганистане провалена. И теперь власти Афганистана не в состоянии самостоятельно контролировать ситуацию.
Остаётся напомнить, что в Афганистане продолжаются столкновения сил правительства страны с членами движения "Талибан"*. Последние захватывают новые земли, и уже не только в сельской местности, наступление идёт на большие города в стране. После того, как США чуть ли не в один день вывели войска из страны, ситуация только усугубилась.
* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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