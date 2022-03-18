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Русские «Искандеры» уничтожили украинские ракеты «Точка-У»
18 марта 2022, 18:15 • 191 • Украина
Минобороны сообщает, что «Искандеры» Армии России уничтожили пусковые установки украинских ракет «Точка-У» после того, как нацисты попытались нанести удары запрещёнными кассетными боеприпасами по Мелитополю.
Ночью 18 марта с территории, подконтрольной украинским властям, по жилым кварталам города Мелитополя, находящегося под контролем Армии России, были нанесены удары ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями.
Российскими средствами ПВО ракетная атака по мирным жителям города была отражена.
Обстрел города производился с северного направления, с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями.
Вооруженными Силами РФ была осуществлена засечка координат пуска украинских баллистических ракет.
В целях пресечения ракетных атак и защиты украинских граждан от новых ударов киевского националистического режима, двумя ракетами «Искандер» пусковые установки украинских националистов были уничтожены.
В Минобороны подчеркнули, что Мелитополь сегодня живет обычной жизнью. Работают магазины и общественный транспорт. Российскими военнослужащими в город ежедневно доставляется гуманитарная помощь, о чём неоднократно рассказывали и показывали представители СМИ.
«Очередное применение киевским режимом баллистических ракет по мирным жителям, заведомо зная об отсутствии в жилых кварталах Мелитополя огневых позиций российских вооруженных сил, подтверждает преступную сущность националистического руководства Украины», — констатировал Игорь Конашенков.
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