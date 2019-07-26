Русские идут или русские уходят? Что хуже? • 144 • Аналитика «Бойтесь своих желаний! Они сбываются!» (Ф. Ницше)



Высказаться на эту тему меня побудили беседы с одним нашим читателем из Германии, совершеннейшим немцем, с которым у меня получилось такое дружеское и довольно взаимовыгодное общение. Много нового узнал в этом смысле.









В наш последний разговор мы очень неплохо так прошлись по менталитету немцев и русских, а потом как-то так внезапно все перешло на это вот извечное «Русские идут!»



«Русские идут!» — вот этим сколько лет пугали? Много. От души пугали, так скажу. Да, мы к этому давали столько оснований, что не бояться было нельзя. Но львиная доля все-таки приходится на труды той стороны.



А, куда, собственно, идут русские? С какой целью? А приблизительно каким составом?



Уже неоднократно мной муссировалась мысль, что если к любой жизненной ситуации применить Боевой устав сухопутных войск, то все становится на свои места, тогда разруливается любая жизненная ситуация.



В том числе и с русскими, которые куда-то там идут.







Но и без применения устава давным-давно стало понятно, что ничего страшного в крике нет. Не то чтобы русские никуда не шли, нет, тут дело совершенно в ином.



Русские не идут. Точнее, идут, но не так, как хотелось бы некоторым визгунам.



Русские уходят.



Да, все происходит не так, как раньше. Но что поделать, времена меняются, стратегия и тактика тоже. Раньше русские уходили из Германии, Венгрии, Польши, Чехословакии, Афганистана и оставляли за собой дороги, аэродромы, больницы и дома.



Было? Было. Именно так уходили «русские оккупанты», оставляя бывшим оккупированным инфраструктуру, коей некоторые пользуются и сегодня.





Теперь все иначе. Русские уходят, оставляя за собой разруху и развал.



Понятно, что не сразу. Понятно, что никто ничего не взрывает и не разрушает. Но то, что происходит, никак нельзя назвать созиданием.



Русские ушли из Прибалтики.



Умирают порты, умерли целые отрасли промышленности, приборостроение, автомобилестроение, начинают загибаться построенные русскими же железные дороги.



Мы наблюдали, давясь хохотом, как гордые и независимые литовцы решили выйти из оккупантской энергетической системы, в которую входили республики Прибалтики, Беларусь и Россия. Так называемое ЭК БРЭЛЛ. Система стабилизации энергоснабжения.



Вышли. И что?



И ничего.



Налетели на увеличение импорта электроэнергии откуда только можно, проложили кабель аж из Швеции, который может покрыть целых 6% общего потребления Литвы, эстонцы оперативно запустили коптилку на сланце (о да, там так уважают экологию!) в Аувере, ну и все дружно платят полновесные доллары и евро товарищу Лукашенко за энергию, которую вырабатывает Белорусская АЭС.



Никого в гордых странах Прибалтики не смущает, что ее строили русские, русские ее обслуживают и заряжают. Особенно латышей не смущает, у них вообще все печально с электроэнергией.



Зато русским духом не пахнет. Пахнет сожженным сланцем и большими выплатами, потому что Цеевропа, в смысле, ЕС, по-дружески сделал своим новым членам квоты на выбросы углекислого газа втрое дороже.



Русские ушли из Казахстана. Да, тут стоит отметить такую штуку: пожалуй, казахи оказались самым мудрым народом, поняв, чем это все пахнет. И бросились разрабатывать законы, которые если не решили ситуацию, то хотя бы сгладили ее.



И потому в Казахстане все более-менее терпимо, хотя, конечно, русских специалистов потеряли много, и не надо говорить, что «отряд не заметил потери бойца». Не поверю. Были потери. Достаточно на Байконур посмотреть, не российскую часть, а казахстанскую. Ну и на многое другое.



Хотя, повторюсь, потери в специалистах в Казахстане, пожалуй, были самыми мизерными. Если не говорить о Беларуси. Но Беларусь – это все-таки несколько иной расклад.



Пять лет назад русские рванули из Украины. По впечатлением новшеств. И Россия как государство тоже как-то так боком и в сторону отвалила. И тут вообще печаль началась.



Объявляя Россию врагом, в Украине слишком уж понадеялись на подачки Запада. Что там сегодня насчет выплат? Да, полный порядок. На грани краха.



Транзит газа, сам по себе русский газ, бензин, дизтопливо… Нет, транзит, конечно, это тот еще пинчина ниже пояса, до треска самостийности, поскольку миллионы долларов – это миллионы долларов. А из них, из миллионов, обычно миллиарды складываются.



Но и в остальном не шик. Газ — российский, хоть и якобы «по реверсу» из Европы. Бензин — российский, хоть и из Белоруссии. Хотя стоп, с бензином тоже теперь непросто. Бензин для Белоруссии сократили, и на Украину попадают те крохи, что остаются после насыщения беларусского рынка. Ну, это логично. Продают излишки, а раз их нет, то на нет и суда нет.



Вообще, конечно, цифра 15%, то есть уровень собственного производства из собственной добычи Украиной… а, не будем о грустном.



Говоря о том, что с нами очень непросто общаться, я это понимаю и ничуть не кривлю душой. Это что на государственном уровне, что и на личном. Очень непросто, согласен. Такой менталитет и все остальное.



Однако сложности общения – это сложности общения. А как насчет результата?



Модный тренд «дать пинка этим русским» прошел. Выяснилось, что русские вполне могут и не дожидаться этого красочного момента.



И вот тогда начинается. Снова истошный крик «Русские уходят!» и невнятные телодвижения.



Почему невнятные? А просто потому, что никто как не соображал, что надо делать тогда, когда русские куда-то вроде бы идут, так и теперь адекватно не воспринимают обратную ситуацию, когда русские куда-то уходят.



В ПАСЕ так и не придумали, кстати, как надо реагировать. И теперь Евроассамблея представляет собой какой-то проходной двор с майданом, где через день кто-то орет, что он уйдет. Ну и толпами туда-сюда шатаются…



И что, русские – краеугольный камень такой?



Да, а почему бы и нет? Ну не столп опоры мирового порядка, но камень в основании – точно.



Вот примеры ухода русских из целой череды стран. Румыния, Молдавия, ГДР, Афганистан, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Армения, Грузия. И где, простите, процветание и благоденствие?



Скажете, бывшая ГДР, там все прекрасно? В единой Германии? Ну, то, что Германию объединили, это, бесспорно, хорошо. Однако про разницу между «весси» и «осси» написано уже столько, что повторяться не сильно хочется.



Но то, что за «то» объединение благодарны в основном «весси», — это как бы факт из тех, которые не оспаривают.



Так что – очень условно. С кучей нюансов.



А вот если взять всех бывших скопом – пожалуй, мало кто стоит на пути процветания, блеска и красоты. Да, у Азербайджана более-менее все неплохо, и ладно. Остальные «свободные» — ну простите, а не вижу я там благоденствия. Не ломятся толпы русских туда по принципу рыбы, ищущей, где глубже и сытнее.



Так-то понятно, что во всем русские снова виноваты. Сперва потому, что пришли, потом потому, что ушли. Но ведь в основном все хотели свободы от русских. В чем проблема?



Проблема в том, что, как сказал один из величайших философов в мировой истории, Фридрих Ницше, «Бойтесь своих желаний, они сбываются».



Ницше очень не повезло с фанатами, поклонниками и последователями. Но сказал он, пусть и имея в виду совершенно другое, здорово.



Так и вышло. Желания сбылись. Русские ушли, а вот золотой век почему-то не пришел.



Видимо, не в русских дело? С-400 для Турции: выгоды для России и проблемы для США



Хороший анекдот был про ад и рай, смысл которого сводился к торжеству агитации над здравым смыслом. Украинцы реально перепутали туризм и эмиграцию, а вместе с ними и молдаване. И теперь на пару обе страны с огромным потенциалом (ладно, Молдавия не с огромным) представляют собой разодранные гражданской войной территории, мечтающие стать задворками Европы.



Снова мы виноваты? Ну естественно.



Нельзя сказать, что мы ничего не теряем. Теряем, еще сколько теряем. Особенно в плане Украины. Щеки все сильнее опадают по мере того, как сдувается программа так называемого «импортозамещения», хоть их все еще пытаются у нас надуть. Но проблем это не решает.



Нам проще. Мы можем позволить себе уйти.



Да, запереться за очередным «железным занавесом». Не видеть торжества евромракобесия, толерантности и прочих гомофеминизмов.



Этого ТАМ еще не понимают. Не могут понять.



Русские уже никогда не придут. Нам это просто не нужно. Все эти страшилки про орды русских в Париже (да сколько туда можно ходить, раз в столетие и так уже), сколько можно этот Берлин брать…



Это сказки. В которые верят многие. Как многие в Германии очень плохо почему-то помнят, например, как в 1955 году русские совершили чудо: через десять лет после войны не просто вернули побежденным врагам 1240 картин, среди которых Тициан, Рубенс, Рембрандт, Рафаэль, Дюрер, Вермеер, а отреставрировали их. Сами. И еще 3000 ювелирных изделий. Рубины, изумруды, бриллианты, жемчуга, сапфиры, килограммы золота и серебра.



А бывшая фройляйн, не отягощенная хорошими манерами в молодости, перед камерами рассуждает о том, что русские не доросли до европейских ценностей, и их надо наказать санкциями. Да, я о госпоже Меркель.



Конечно, мы варвары. Просто потому, что умеем прощать. Потому работы Клингера находятся в восстановленной нами галерее Лейпцига, которую, если что, в пыль превратили союзники. Как и Дрезден.



Знаете, с такими раскладами действительно иной раз считаешь, что развернуться и хлопнуть дверью – не самый плохой вариант.



И пусть трясутся от крика «Русские уходят!» Возможно, что так было бы лучше. В первую очередь для русских. А как переживет мир уход русских... что же, на это стоило бы попробовать посмотреть.



Необходимое послесловие. Строительство империи — увы, будем честны перед собой, нам не по силам. Да и нужно ли это? Не проще ли прекратить такое активное в последние 25 лет интегрирование в этот развивающийся демократический мир и понаблюдать... за его агонией? Высказаться на эту тему меня побудили беседы с одним нашим читателем из Германии, совершеннейшим немцем, с которым у меня получилось такое дружеское и довольно взаимовыгодное общение. Много нового узнал в этом смысле.В наш последний разговор мы очень неплохо так прошлись по менталитету немцев и русских, а потом как-то так внезапно все перешло на это вот извечное «Русские идут!»«Русские идут!» — вот этим сколько лет пугали? Много. От души пугали, так скажу. Да, мы к этому давали столько оснований, что не бояться было нельзя. Но львиная доля все-таки приходится на труды той стороны.А, куда, собственно, идут русские? С какой целью? А приблизительно каким составом?Уже неоднократно мной муссировалась мысль, что если к любой жизненной ситуации применить Боевой устав сухопутных войск, то все становится на свои места, тогда разруливается любая жизненная ситуация.В том числе и с русскими, которые куда-то там идут.Но и без применения устава давным-давно стало понятно, что ничего страшного в крике нет. Не то чтобы русские никуда не шли, нет, тут дело совершенно в ином.Русские не идут. Точнее, идут, но не так, как хотелось бы некоторым визгунам.Русские уходят.Да, все происходит не так, как раньше. Но что поделать, времена меняются, стратегия и тактика тоже. Раньше русские уходили из Германии, Венгрии, Польши, Чехословакии, Афганистана и оставляли за собой дороги, аэродромы, больницы и дома.Было? Было. Именно так уходили «русские оккупанты», оставляя бывшим оккупированным инфраструктуру, коей некоторые пользуются и сегодня.Теперь все иначе. Русские уходят, оставляя за собой разруху и развал.Понятно, что не сразу. Понятно, что никто ничего не взрывает и не разрушает. Но то, что происходит, никак нельзя назвать созиданием.Русские ушли из Прибалтики.Умирают порты, умерли целые отрасли промышленности, приборостроение, автомобилестроение, начинают загибаться построенные русскими же железные дороги.Мы наблюдали, давясь хохотом, как гордые и независимые литовцы решили выйти из оккупантской энергетической системы, в которую входили республики Прибалтики, Беларусь и Россия. Так называемое ЭК БРЭЛЛ. Система стабилизации энергоснабжения.Вышли. И что?И ничего.Налетели на увеличение импорта электроэнергии откуда только можно, проложили кабель аж из Швеции, который может покрыть целых 6% общего потребления Литвы, эстонцы оперативно запустили коптилку на сланце (о да, там так уважают экологию!) в Аувере, ну и все дружно платят полновесные доллары и евро товарищу Лукашенко за энергию, которую вырабатывает Белорусская АЭС.Никого в гордых странах Прибалтики не смущает, что ее строили русские, русские ее обслуживают и заряжают. Особенно латышей не смущает, у них вообще все печально с электроэнергией.Зато русским духом не пахнет. Пахнет сожженным сланцем и большими выплатами, потому что Цеевропа, в смысле, ЕС, по-дружески сделал своим новым членам квоты на выбросы углекислого газа втрое дороже.Русские ушли из Казахстана. Да, тут стоит отметить такую штуку: пожалуй, казахи оказались самым мудрым народом, поняв, чем это все пахнет. И бросились разрабатывать законы, которые если не решили ситуацию, то хотя бы сгладили ее.И потому в Казахстане все более-менее терпимо, хотя, конечно, русских специалистов потеряли много, и не надо говорить, что «отряд не заметил потери бойца». Не поверю. Были потери. Достаточно на Байконур посмотреть, не российскую часть, а казахстанскую. Ну и на многое другое.Хотя, повторюсь, потери в специалистах в Казахстане, пожалуй, были самыми мизерными. Если не говорить о Беларуси. Но Беларусь – это все-таки несколько иной расклад.Пять лет назад русские рванули из Украины. По впечатлением новшеств. И Россия как государство тоже как-то так боком и в сторону отвалила. И тут вообще печаль началась.Объявляя Россию врагом, в Украине слишком уж понадеялись на подачки Запада. Что там сегодня насчет выплат? Да, полный порядок. На грани краха.Транзит газа, сам по себе русский газ, бензин, дизтопливо… Нет, транзит, конечно, это тот еще пинчина ниже пояса, до треска самостийности, поскольку миллионы долларов – это миллионы долларов. А из них, из миллионов, обычно миллиарды складываются.Но и в остальном не шик. Газ — российский, хоть и якобы «по реверсу» из Европы. Бензин — российский, хоть и из Белоруссии. Хотя стоп, с бензином тоже теперь непросто. Бензин для Белоруссии сократили, и на Украину попадают те крохи, что остаются после насыщения беларусского рынка. Ну, это логично. Продают излишки, а раз их нет, то на нет и суда нет.Вообще, конечно, цифра 15%, то есть уровень собственного производства из собственной добычи Украиной… а, не будем о грустном.Говоря о том, что с нами очень непросто общаться, я это понимаю и ничуть не кривлю душой. Это что на государственном уровне, что и на личном. Очень непросто, согласен. Такой менталитет и все остальное.Однако сложности общения – это сложности общения. А как насчет результата?Модный тренд «дать пинка этим русским» прошел. Выяснилось, что русские вполне могут и не дожидаться этого красочного момента.И вот тогда начинается. Снова истошный крик «Русские уходят!» и невнятные телодвижения.Почему невнятные? А просто потому, что никто как не соображал, что надо делать тогда, когда русские куда-то вроде бы идут, так и теперь адекватно не воспринимают обратную ситуацию, когда русские куда-то уходят.В ПАСЕ так и не придумали, кстати, как надо реагировать. И теперь Евроассамблея представляет собой какой-то проходной двор с майданом, где через день кто-то орет, что он уйдет. Ну и толпами туда-сюда шатаются…И что, русские – краеугольный камень такой?Да, а почему бы и нет? Ну не столп опоры мирового порядка, но камень в основании – точно.Вот примеры ухода русских из целой череды стран. Румыния, Молдавия, ГДР, Афганистан, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Армения, Грузия. И где, простите, процветание и благоденствие?Скажете, бывшая ГДР, там все прекрасно? В единой Германии? Ну, то, что Германию объединили, это, бесспорно, хорошо. Однако про разницу между «весси» и «осси» написано уже столько, что повторяться не сильно хочется.Но то, что за «то» объединение благодарны в основном «весси», — это как бы факт из тех, которые не оспаривают.Так что – очень условно. С кучей нюансов.А вот если взять всех бывших скопом – пожалуй, мало кто стоит на пути процветания, блеска и красоты. Да, у Азербайджана более-менее все неплохо, и ладно. Остальные «свободные» — ну простите, а не вижу я там благоденствия. Не ломятся толпы русских туда по принципу рыбы, ищущей, где глубже и сытнее.Так-то понятно, что во всем русские снова виноваты. Сперва потому, что пришли, потом потому, что ушли. Но ведь в основном все хотели свободы от русских. В чем проблема?Проблема в том, что, как сказал один из величайших философов в мировой истории, Фридрих Ницше, «Бойтесь своих желаний, они сбываются».Ницше очень не повезло с фанатами, поклонниками и последователями. Но сказал он, пусть и имея в виду совершенно другое, здорово.Так и вышло. Желания сбылись. Русские ушли, а вот золотой век почему-то не пришел.Видимо, не в русских дело?Хороший анекдот был про ад и рай, смысл которого сводился к торжеству агитации над здравым смыслом. Украинцы реально перепутали туризм и эмиграцию, а вместе с ними и молдаване. И теперь на пару обе страны с огромным потенциалом (ладно, Молдавия не с огромным) представляют собой разодранные гражданской войной территории, мечтающие стать задворками Европы.Снова мы виноваты? Ну естественно.Нельзя сказать, что мы ничего не теряем. Теряем, еще сколько теряем. Особенно в плане Украины. Щеки все сильнее опадают по мере того, как сдувается программа так называемого «импортозамещения», хоть их все еще пытаются у нас надуть. Но проблем это не решает.Нам проще. Мы можем позволить себе уйти.Да, запереться за очередным «железным занавесом». Не видеть торжества евромракобесия, толерантности и прочих гомофеминизмов.Этого ТАМ еще не понимают. Не могут понять.Русские уже никогда не придут. Нам это просто не нужно. Все эти страшилки про орды русских в Париже (да сколько туда можно ходить, раз в столетие и так уже), сколько можно этот Берлин брать…Это сказки. В которые верят многие. Как многие в Германии очень плохо почему-то помнят, например, как в 1955 году русские совершили чудо: через десять лет после войны не просто вернули побежденным врагам 1240 картин, среди которых Тициан, Рубенс, Рембрандт, Рафаэль, Дюрер, Вермеер, а отреставрировали их. Сами. И еще 3000 ювелирных изделий. Рубины, изумруды, бриллианты, жемчуга, сапфиры, килограммы золота и серебра.А бывшая фройляйн, не отягощенная хорошими манерами в молодости, перед камерами рассуждает о том, что русские не доросли до европейских ценностей, и их надо наказать санкциями. Да, я о госпоже Меркель.Конечно, мы варвары. Просто потому, что умеем прощать. Потому работы Клингера находятся в восстановленной нами галерее Лейпцига, которую, если что, в пыль превратили союзники. Как и Дрезден.Знаете, с такими раскладами действительно иной раз считаешь, что развернуться и хлопнуть дверью – не самый плохой вариант.И пусть трясутся от крика «Русские уходят!» Возможно, что так было бы лучше. В первую очередь для русских. А как переживет мир уход русских... что же, на это стоило бы попробовать посмотреть.Строительство империи — увы, будем честны перед собой, нам не по силам. Да и нужно ли это? Не проще ли прекратить такое активное в последние 25 лет интегрирование в этот развивающийся демократический мир и понаблюдать... за его агонией? Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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