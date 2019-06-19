Русские идут: Генштаб опасается стягивания Россией техники к границам

Начальник управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гудзь заявил, что Москва разместила порядка 82 тыс. военнослужащих вдоль российско-украинской границы, в Крыму и Донбассе.

По его словам, которые предает УНИАН, на данный момент на границе с Украиной в Ростовской области размещены более 25 батальонных тактических групп. Там же формируется 150-я мотострелковая дивизия. «Это активные войска, которые внезапно увеличивают свою численность во время непредвиденной военной деятельности», — пояснил Гудзь.

Он обратил внимание, что с 2014 года Россия вдвое увеличила военное присутствие на Крымском полуострове.

По его словам, там находятся наземные ракетные комплексы «Искандер», носители ракет морского базирования типа «Калибр», боевые самолеты и вертолеты.

По данным Генштаба ВСУ, в прошлом году российская сторона тайно якобы перекинула к украинской границе 250 танков Т-62, которые производились в СССР с 1962 по 1975 год. На сегодняшний день на вооружении российской армии таких танков нет.

В середине декабря прошлого года о возможности нападения на Украину со стороны России говорили и в украинском МИДе. Дипломаты утверждали, что к границе между государствами были стянуты более 80 тыс. российских военных, сотни танков и ракетные комплексы «Искандер», а в Крым перебазированы 100 самолетов Су-27 и Су-30.

Таким образом ведомство отреагировало на слова главы МИД России Сергея Лаврова о подготовке провокации со стороны Украины на границе с Крымом.

Он тогда предупреждал, что бывший тогда президентом страны Петр Порошенко получит ответ на такие действия. «Если он на нее [провокацию] пойдет, мало не покажется. Мы не допустим, чтобы он пытался отстаивать, как он это называет, свои интересы. Наши спецслужбы принимают меры, чтобы подобных эксцессов не происходило», — говорил Лавров.

Но в украинском МИДе в ответ назвали российскую дипломатию «орудием лжи Кремля» и подчеркнули, что Москва хочет найти оправдание действиям, которые она якобы осуществляет в Крыму и Донбассе.

«Министр Лавров пугает Украину и международное сообщество «провокациями», ища пропагандистско-дипломатическое прикрытие милитаризации Россией оккупированного Крыма, Донбасса и развертыванию на границах Украины своего наступательного потенциала», — заявили в министерстве.

Там также заявили, что Киев восстановит контроль над Крымом и Донбассом, не прибегая к военным методам. Дипломаты утверждают, что регионы будут возвращены исключительно политико-дипломатическим путем.

Украинская сторона также регулярно обвиняет Россию в том, что военный контингент РФ сражается на Украине на стороне самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик.

В конце декабря прошлого года бывший тогда командующим Операцией объединенных сил (ООС) Сергей Наев заявил «Интерфаксу», что Киев располагает данными о личном составе вооруженных формирований республик, а также о численности граждан России в их рядах.

Он утверждал, что на территории Донбасса находятся российские регулярные военные формирования: первый и второй армейские корпуса общей численностью примерно 32 тыс. человек, причем 11 тыс. из них — россияне. Наев также заверял, что руководящие должности этих формирований занимают кадровые офицеры и генералы Вооруженных сил РФ.

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«Замечу, что это не добровольческое ополчение так называемых ЛНР/ДНР, это регулярные подразделения, которые по своей системе управления подчиняются штабу 8-й общевойсковой армии, дислоцирующейся в городе Новочеркасск Российской Федерации», — указал командующий ООС.

По его словам, ВСУ противостоит вооружение, основу которого составляет как советская техника, так и современное российское вооружение, включая средства радиоэлектронной борьбы «Репеллент», «Житель», «Шиповник-Аэро». Именно за счет этой техники «российско-оккупационные войска» препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, заявил он.

Впрочем, как раз в ОБСЕ с ним и не согласны. В феврале этого года глава миссии Эртурул Апакан в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что

в отчетах СММ в Донбассе нет данных о присутствии на территории региона военнослужащих Вооруженных сил России.

«В этих отчетах не говорится о российских военнослужащих, там нет никаких личных суждений, там только конкретные факты, о которых мы отчитывались перед государствами», — пояснил дипломат.

Таким образом Апакан ответил на заявление постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, что «количество российского оружия и военных в Донбассе и вокруг него не свидетельствуют о стремлении России урегулировать конфликт».

После такой речи Ельченко постпред России при ООН Василий Небензя попросил Апакана и спецпредставителя главы ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика рассказать о том, сколько российских войск наблюдатели видели в Донбассе. «Знают ли они о тех цифрах, которыми делился украинский постпред и могут ли они их подтвердить?» — спросил Небензя, на что Апакан дал отрицательный ответ.