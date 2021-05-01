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Русские и раньше не могли попасть в США: В Кремле рассказали о ситуации с американскими визами

01 мая 2021, 20:20  •  105 • Политика
В Кремле рассказали о ситуации, сложившейся с выдачей американских виз. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, русские и так не могли получить право на въезд в США. Только единицам удавалось оформить документы.
Так официальный представитель Кремля прокомментировал решение США сократить свой консульский отдел в России и приостановить выдачу виз, которые не предназначены для дипломатических поездок. Песков отметил, что для граждан России этот запрет ничего не изменит. Ведь они и раньше не могли оформить документы для визита в США. И эта ситуация продолжается как минимум полгода.
Единицы могли получить визы в посольстве США в Москве. Эти визы практически невозможно было получить. Поэтому в этом плане ничего не меняется,
- заметил Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон сам решил ограничить работу своего консульского отдела. Всё это он называет мерами "воздействия на Москву", хотя Россия не давала никаких поводов для подобных действий заокеанских партнёров.

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