Русские и иранцы терпят поражение в Сирии

Восточная Сирия — это один из лакомых кусков Ближнего востока. Географически он располагается на многих исторических торговых путях — с востока на запад, с юга на север и так далее. Можно сказать, сердце Азии. После же того, как люди поняли, что нефть имеет ценность, именно в этой части Сирии начался активный экономический подъем. Да, Хасака, Дэйр-эз-Зор богаты углеводородами — здесь только нефти сотни миллионов тонн. А газа — сотни миллиардов кубометров. С Россией или, скажем, какой-нибудь Саудовской Аравией сравнивать, конечно, нельзя. Тем не менее, бизнесмены из многих стран, в том числе и из выше указанных всегда интересовались сирийской нефтью.

Вероятно, эта нефть как раз и стала причиной того, что гражданская война так затянулась. Например, Исламское государство* безбедно существовало долгие годы за счет прибылей с продажи дешевой нефти. Не будь у него этого источника финансов, оно пало бы намного раньше. Но и после того, как размеры ИГ сократились до ничтожных, нефть продолжает подогревать войну. Такова уж природа углеводородов. Сейчас нефть становится одной из причин раскола Сирийской арабской республики. Того государства, что было до 2011 года, теперь фактически нет. Оно раздроблено как минимум на три (если отбросить все террористически анклавы, разбросанные по всей Сирии, и американскую базу Эт-Танф в Хомсе — авт.) части — северо-запад забрали турки вместе со своими местными союзниками, а север и восток удерживают курды, провозгласившие свое государство Рожава. Всем остальным владеет государство Башара Асада. И если Анкара со своими товарищами не претендует на какие-либо месторождения, то курды и Дамаск жаждут заполучить как можно больше. Отчасти этим объясняется постоянная военная активность в юго-восточной Сирии. Есть и другие причины — американская антитеррористическая операция, провокации боевиков и тому подобное, но это все временно, нефть же будет почти всегда, и пока она есть, войны могут сменять одна другую. Для этого много не надо.

Сейчас помимо американцев и курдов, регулярно кого-то расстреливающих и взрывающих, на юго-востоке пытаются удержаться террористы Исламского государства. С одной стороны, их зажимают все те же курды, орудующие на пару с янки, с другой стороны путь им преграждают асадовцы вместе с россиянами и иранцами. Зажатые в угол часто бывают опасны, точно также и с боевиками ИГ. Они периодически совершают кровавые набеги на территории, подконтрольные Дамаску или Отрядам народной самообороны.

Так, недавно они напали на Абу-Кемаль, в котором находятся российские военные. История довольно туманная, но стало известно, что террористы сумели переправиться через Евфрат и напасть на город. Вероятно, им пытались дать отпор, но они все равно каким-то образом умудрились взять в плен десятки мирных жителей. Ни иранцы, ни россияне не сумели их остановить. То ли атака был слишком неожиданной, то ли удерживающие город силы занимались чем-то другим. Сложно сказать — подробностей о боевых действиях нет. Известно лишь, что они были непродолжительными, и по их итогам террористы оказались успешнее. Это не первый случай с захватом заложников — в последние месяцы игиловцы все чаще прибегают к такому способу ведения войны. Так они могут пополнять свои ряды, вынуждая родственников заложников воевать за себя. За некоторых же людей просят выкуп, но часто сумма бывает настолько огромной, что собрать ее обычному человеку невозможно. Впрочем, иногда все же обмен удается осуществить, но это — редкость.

В этой ситуации интересно, почему боевики, пускай и с боями, смогли проникнуть в Абу-Кемаль? Этот город должен быть максимально защищен, так как, во-первых, находится на границе с Ираком, во-вторых, менее чем в километре от него располагаются курдские территории, в-третьих, близ него стоят тысячи террористов ИГИЛ. В таких условиях волей-неволей приходится создавать крепость. Но в данном случае, что-то явно не так.

Российский военный эксперт Алексей Леонков называет Абу-Кемаль условно укрепленным. По теории он должен быть максимально защищен — к этому располагают условия, но эти же условия и являются причиной его постоянной нестабильности. И поддерживается этот постоянный хаос, по мнению эксперта, Соединенными Штатами Америки.

— Юго-восточная Сирия — это зона ответственности США. Вообще же, там присутствуют различные «товарищи», которые, условно говоря, формально находятся в зоне деэскалации. И эта зона почти целиком находится на восточной стороне Евфрата, который якобы контролируют курды, на самом деле — США. Еще тут поблизости находится границы с Ираком, которая в сравнении, скажем, с нашей государственной границей практически вообще не охраняется. Все это создает серьезную нестабильность, оттого-то особо охраняемой зоной эту территорию назвать нельзя. Она, скорее, условно охраняема и условно свободна. Поэтому Коалиция во главе с США периодически совершает там налеты, страдает в том числе и Абу-Кемаль. Разумеется, в окрестностях Абу-Кемаля работает закон войны, что означает, что реальный закон там никакой не работает. Там гибнут мирные жители в результате американских атак. Вообще же, США сейчас работают в этом районе так, как они работали в Ракке. Они уничтожают районы, вовсю используют тактику выжженной земли. Но так как у нас сейчас с американцами не самые лучшие отношения, повлиять на это довольно сложно. А в прямой конфликт с ними вступать пока не хотят даже сирийцы. Дамаск просто ничего не может поделать — силенок маловато. К тому же у сирийцев в тылу находится очень проблемный Идлиб. По поводу же атак террористов на Абу-Кемаль — я думаю, что они будут продолжаться. США подогревают нестабильность, и все эти атаки, в том числе этот налет на Абу-Кемаль, делаются под их контролем. Они будут и дальше поставлять боевиков на западный берег, которые будут пытаться прорваться через правительственные территории. Пока США присутствуют в Сирии, хаос там не кончится.

«СП»: — А с какой целью США вообще создают этот хаос на юго-востоке САР?

— Американцы всегда преследуют много целей, когда ведут боевые действия. Как говорят, кому — война, а кому — мать родная. Во-первых, это позволяет эффективно списывать финансы. Госдолг растет, и войны нужны. Война спишет все. Во-вторых, доступ к дешевым углеводородам. Вспомните, нефтяной бизнес, который развернуло ИГИЛ на захваченных территориях. Дешевая нефть огромными колоннами отправлялись на север, далее нефть грузилась в портах Турции, а затем ее отправляли, я все-таки подозреваю, куда-то в сторону Америки. И вот у них много дешевой нефти, намного более дешевой, чем рыночная.

Новости Сирии: США ударили по Сирии

*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.