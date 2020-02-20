Русские и американцы в Сирии: у каждого своя правда? • 64 • Аналитика

Итак, господин американец Руденко выложил свое мнение и разбор ситуации с обстрелом американского конвоя.



Многие наши читатели часто задают не очень умный вопрос на тему того, почему мы «пиарим канал врага». Заранее отвечаю: мы его не пиарим. Мы знакомим читателей с мнением «с той стороны». И здесь порой господин Руденко весьма полезен, поскольку в основном он говорит:







1) о вещах, в которых однозначно соображает;

2) на русском языке.



И некоторые темы в его изложении нам очень полезны именно потому, что излагает их неглупый, но совершенно недружественный нам человек.



Но в этот раз господин Руденко явно взялся не за ту тему. Он решил (возможно, не по своей инициативе) показать не очень приглядную роль российских солдат в истории с обстрелом американского конвоя.



Получилось? Давайте посмотрим.







В чем суть истории, уже знают все. История более чем странная и неприглядная в отношении прославленной своими подвигами американской армии. Тут можно взять кадры из репортажа любого нашего телеканала, благо кадры у всех почти одинаковые. Но господин Руденко добыл какой-то вообще невнятный и не пойми кем смонтированный ролик, на основании которого начал делать выводы.







Соглашусь, что монтаж – это великое дело. Как смонтируешь сюжет, так оно и будет. А что на самом деле – это уже никого не волнует.



Ну вот примерно так поступил и Руденко.



«На картах, на пальцах» (цитата) он «объяснил, как все было».



Для начала господин Руденко умолчал об одной ОЧЕНЬ важной детали. А именно о том, за каким дьяволом американцы вообще оказались в этой богом забытой деревеньке.







Ну да, сели батарейки, заглючил навигатор и так далее. Знакомо все до боли. Но факт в том, что бравые американские вояки оказались (очень мягко говоря) там, где им были не рады. Курды. У курдов свое понимание ситуации в Сирии, и 9 (девять) бронемашин, которые приперлись в деревеньку среди бела дня, были восприняты несколько без симпатии.



Просто потому, что они (американцы) не имели никакого права там находиться.



Об этом Руденко молчит.



Естественно, он будет молчать и о том, что как бы в Сирии американские солдаты тоже находятся примерно на том же положении, что и их предки во Вьетнаме.



Зато очень красиво в своем ролике Руденко рассказывает свою версию происходящего. Как колонне американских машин, довольно бездарно засаженных в грязь, в тыл зашли российские военные.



И только потом появилась «группа гражданских лиц с вкраплениями вооруженных людей».



Вот такую схему сообразил Руденко:





Зеленые – американцы, красные – россияне, розовые – гражданские лица из числа местных, оранжевые – те же лица, но со стрелковым оружием.



В общем, получается по Руденко, что российские военные зашли в тыл застрявшим в грязи американцам, сообразили группу местных, прикрыли ее, и…



И началась стрельба.



По мнению укроамериканца, на все видео, которое он приводит в качестве доказательной базы, можно плюнуть. Там интересны всего три факта.



Группа лиц ведет огонь из стрелкового оружия по американским машинам, в кадре появляются гражданские лица и российские военные.



Уровень 5.16. Руденко многословно объясняет, что, раз горят габариты на технике, а из выхлопных труб идет дым, то экипажи внутри. И бросить машины, там, заглушить, спешиться и пойти разруливать ситуацию просто не могут. Не имеют права. Они же в технике сидят! Какой еще бой на улице, там же целых два гражданских из АК колотят по броне пульками…





Далее Руденко признает, что была создана провокация, ибо был огонь из стрелкового оружия и «живой щит» из гражданских.



На самом деле провокация началась несколько раньше, когда американцы приперлись в эту деревню.



Но дальше наш аналитик говорит очень интересную вещь: о том, что никто не спешился (ибо стреляют), но можно было бы развернуть башни и из крупнокалиберных пулеметов покрошить всех.



Роскошно, правда? Особенно сравнение этого «живого щита», который на видео ничего не прикрывает, а жмется к стенам, и фашистов во время Второй мировой. Красавец!





К великому сожалению Руденко, крошить никого нельзя, потому что нет команды.



Вообще, укроамериканец (не очень толерантно, да?) великолепен. В одном ролике оплевать всех, и российских военнослужащих, и сирийских гражданских (это о «живом щите» и сравнением с фашистами), и на весь Кавказ яда хватило.



Конечно, у нас в любом селении в Чечне или Дагестане можно вот так запросто прийти и навербовать наемников! В любую точку мира. Уйти, скорее всего, сложнее будет, но это уже аспект.



Так что пассаж на тему того, что стрелявшие по американской технике боевики «вообще неизвестно кто»… Эх, господин Руденко… Век вам сала не видать, это территория курдов как бы… И ЛЮБОЙ появившийся там с оружием привлечет к себе такое внимание и такую реакцию… Вот, американцы появились…



Главный негатив в исполнении Руденко – это некрасивое передергивание фактов. Что сперва приехала колонна российской техники, а потом собрались гражданские. Даже из приведенного им видео ясно, что наоборот.



Итак, бедняжка командир американского подразделения оказался в ужасной ситуации. Часть машин бездарно застряла в грязи, колонна двигаться не может. Освободить технику не дают силы противодействия в лице ДВУХ гражданских в автоматами. Прибить их не дают гражданские же, по которым якобы нельзя стрелять. Ну и русские еще…



«Якобы» — потому что все-таки стреляли и попали. Правда, не в боевика с автоматом, а в 14-летнего пацана с кирпичом. Но в него не так страшно стрелять американскому борцу за мир во всем мире.



Плачет Руденко о том, что русские и курды явно заодно. Простите, это вот кто на что учился. Кто зачем туда прибыл. Я ничего больше не добавлю, выбор в плане симпатий точно за курдами, потому что это их земля. И какому они будут доверять флагу.



Колонна американцев, понимаете, никого не обстреливала. Интересная подробность, но вот стоит ли падать ниц и возносить хвалы американцам?



Якобы американцы имели право находится в этой зоне. На самом деле сложно сказать, коль они сами признались, что блудили как не пойми кто.



Но самый классный вопрос в исполнении Руденко – это «А кто были эти хлопцы с автоматами?» Да, соглашусь с Руденко, вопрос вонючий. Но его задал именно Руденко, именно он озвучил, что «с этой парочкой автоматчиков что-то не то». БПК-3, или Португальский кораблик



Как-то странно, что они оказались между российскими машинами и гражданскими… Как-то странно, что они не вышло на ровное место и не дали американцам возможности в себя пострелять. Очень подозрительные парни, согласен.



И дальше главная претензия дня: российские машины НЕ ушли с линии огня и НЕ дали американцам возможности пострелять из крупнокалиберных пулеметов по двум боевикам и сотне мирных жителей.



Ах, какая жалость, правда?



Но давайте посмотрим на мир трезвым взглядом. Не с точки зрения какого-то там международного права, на которое ссылается Руденко. Он ссылается на то, что давно раздавлено американскими же колесами во Вьетнаме, Панаме, Югославии, Ираке и сотне других мест.



У ЛЮБОГО из боевиков (да, пусть они называются так) из числа граждан Сирии больше прав шататься с автоматом по своему городу, чем у американского солдата, которого туда никто не звал.



Солдат, который находится на территории другой страны без согласования с властями этой страны, — это кто? Правильно, господин Руденко, это оккупант. Ничем не отличающийся от упоминаемых господином Руденко фашистов.





И вот господин Руденко выдвигает претензии к российским военным полицейским в том, что они должны были пресечь противоправные действия сирийцев.



И вот тут очень интересный момент, в котором господин Руденко сел даже не в лужу. В грязищу.



Российские военные полицейские, находясь на законных основаниях на территории Сирии, ДОЛЖНЫ были пресечь незаконные действия сирийских вооруженных гражданских лиц в отношении НЕЗАКОННО находящихся на данной территории американских военных.



Ничего себе закончики у нас… У них… Вообще!



Я очень долго пытался нарыть хоть какой-то закон, который позволяет американскому солдату находиться в любом государстве земного шара и запрещающий несогласному гражданину этой страны стрелять в этого американского солдата.



Такой закон, по мнению Руденко есть. Решение Конгресса США .



Бредово, но, согласно этому решению, военные полицейские из России должны были броситься к стреляющим сирийцам и начать защищать американцев, которые трусливо отсиживались в машинах.



Какое, простите, дело нам до решений Конгресса США?



Даже у самих американцев есть прекрасная пословица насчет того, насколько шерифа должны волновать проблемы индейцев. Здесь примерно то же самое. И мне вот совершенно непонятны претензии Руденко. С какого это такого обстоятельства наши военные обязаны выручать американских «коллег»?



Ладно, выручили. Чего уж.



Коль они, американцы, такие…



И у меня есть встречный вопрос: а почему господа американские воины, заседая в своих бронемашинах, под градом пуль из двух АК, не удосужились просто взять и сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух?



Ведь так просто, не ждать, пока у боевиков закончатся патроны, или когда российские военные вмешаются. Просто несколько раз выстрелить в воздух. Чтобы показать, что американские солдаты не собираются играть роль слишком терпеливых кроликов в западне.



Однако они этого почему-то не сделали. И предпочли, чтобы грязную работу за них сделал кто-то (российские военные) еще.



Так и вышло, но вот вместо благодарности в очередной раз мы получили кучу упреков во всех грехах.



А в конце Руденко вообще понесло. Он приписал «боевикам» российское гражданство. Это, конечно, бред в голове бывшего гражданина Украины, многим до сих пор под кроватью по ночам «вежливые люди» мерещатся, такой своеобразный «крымский синдром».



Интересная версия, забавная такая фэнтези. Но это мнение, которое хочется не то чтобы обсуждать, больше отправить по какому-либо маршруту.



Однако это действительно мнение с той стороны, да еще которое пользуется определенной поддержкой и пониманием, достаточно посмотреть на количество и качество оценок.



Зачем оно нам?



Затем, чтобы знать две точки зрения. Нашей официальной государственной пропаганды и то, что показывают на той стороне, по ту сторону от линии информационного фронта, если хотите. Итак, господин американец Руденко выложил свое мнение и разбор ситуации с обстрелом американского конвоя.Многие наши читатели часто задают не очень умный вопрос на тему того, почему мы «пиарим канал врага». Заранее отвечаю: мы его не пиарим. Мы знакомим читателей с мнением «с той стороны». И здесь порой господин Руденко весьма полезен, поскольку в основном он говорит:1) о вещах, в которых однозначно соображает;2) на русском языке.И некоторые темы в его изложении нам очень полезны именно потому, что излагает их неглупый, но совершенно недружественный нам человек.Но в этот раз господин Руденко явно взялся не за ту тему. Он решил (возможно, не по своей инициативе) показать не очень приглядную роль российских солдат в истории с обстрелом американского конвоя.Получилось? Давайте посмотрим.В чем суть истории, уже знают все. История более чем странная и неприглядная в отношении прославленной своими подвигами американской армии. Тут можно взять кадры из репортажа любого нашего телеканала, благо кадры у всех почти одинаковые. Но господин Руденко добыл какой-то вообще невнятный и не пойми кем смонтированный ролик, на основании которого начал делать выводы.Соглашусь, что монтаж – это великое дело. Как смонтируешь сюжет, так оно и будет. А что на самом деле – это уже никого не волнует.Ну вот примерно так поступил и Руденко.«На картах, на пальцах» (цитата) он «объяснил, как все было».Для начала господин Руденко умолчал об одной ОЧЕНЬ важной детали. А именно о том, за каким дьяволом американцы вообще оказались в этой богом забытой деревеньке.Ну да, сели батарейки, заглючил навигатор и так далее. Знакомо все до боли. Но факт в том, что бравые американские вояки оказались (очень мягко говоря) там, где им были не рады. Курды. У курдов свое понимание ситуации в Сирии, и 9 (девять) бронемашин, которые приперлись в деревеньку среди бела дня, были восприняты несколько без симпатии.Просто потому, что они (американцы) не имели никакого права там находиться.Об этом Руденко молчит.Естественно, он будет молчать и о том, что как бы в Сирии американские солдаты тоже находятся примерно на том же положении, что и их предки во Вьетнаме.Зато очень красиво в своем ролике Руденко рассказывает свою версию происходящего. Как колонне американских машин, довольно бездарно засаженных в грязь, в тыл зашли российские военные.И только потом появилась «группа гражданских лиц с вкраплениями вооруженных людей».Вот такую схему сообразил Руденко:Зеленые – американцы, красные – россияне, розовые – гражданские лица из числа местных, оранжевые – те же лица, но со стрелковым оружием.В общем, получается по Руденко, что российские военные зашли в тыл застрявшим в грязи американцам, сообразили группу местных, прикрыли ее, и…И началась стрельба.По мнению укроамериканца, на все видео, которое он приводит в качестве доказательной базы, можно плюнуть. Там интересны всего три факта.Группа лиц ведет огонь из стрелкового оружия по американским машинам, в кадре появляются гражданские лица и российские военные.Уровень 5.16. Руденко многословно объясняет, что, раз горят габариты на технике, а из выхлопных труб идет дым, то экипажи внутри. И бросить машины, там, заглушить, спешиться и пойти разруливать ситуацию просто не могут. Не имеют права. Они же в технике сидят! Какой еще бой на улице, там же целых два гражданских из АК колотят по броне пульками…Далее Руденко признает, что была создана провокация, ибо был огонь из стрелкового оружия и «живой щит» из гражданских.На самом деле провокация началась несколько раньше, когда американцы приперлись в эту деревню.Но дальше наш аналитик говорит очень интересную вещь: о том, что никто не спешился (ибо стреляют), но можно было бы развернуть башни и из крупнокалиберных пулеметов покрошить всех.Роскошно, правда? Особенно сравнение этого «живого щита», который на видео ничего не прикрывает, а жмется к стенам, и фашистов во время Второй мировой. Красавец!К великому сожалению Руденко, крошить никого нельзя, потому что нет команды.Вообще, укроамериканец (не очень толерантно, да?) великолепен. В одном ролике оплевать всех, и российских военнослужащих, и сирийских гражданских (это о «живом щите» и сравнением с фашистами), и на весь Кавказ яда хватило.Конечно, у нас в любом селении в Чечне или Дагестане можно вот так запросто прийти и навербовать наемников! В любую точку мира. Уйти, скорее всего, сложнее будет, но это уже аспект.Так что пассаж на тему того, что стрелявшие по американской технике боевики «вообще неизвестно кто»… Эх, господин Руденко… Век вам сала не видать, это территория курдов как бы… И ЛЮБОЙ появившийся там с оружием привлечет к себе такое внимание и такую реакцию… Вот, американцы появились…Главный негатив в исполнении Руденко – это некрасивое передергивание фактов. Что сперва приехала колонна российской техники, а потом собрались гражданские. Даже из приведенного им видео ясно, что наоборот.Итак, бедняжка командир американского подразделения оказался в ужасной ситуации. Часть машин бездарно застряла в грязи, колонна двигаться не может. Освободить технику не дают силы противодействия в лице ДВУХ гражданских в автоматами. Прибить их не дают гражданские же, по которым якобы нельзя стрелять. Ну и русские еще…«Якобы» — потому что все-таки стреляли и попали. Правда, не в боевика с автоматом, а в 14-летнего пацана с кирпичом. Но в него не так страшно стрелять американскому борцу за мир во всем мире.Плачет Руденко о том, что русские и курды явно заодно. Простите, это вот кто на что учился. Кто зачем туда прибыл. Я ничего больше не добавлю, выбор в плане симпатий точно за курдами, потому что это их земля. И какому они будут доверять флагу.Колонна американцев, понимаете, никого не обстреливала. Интересная подробность, но вот стоит ли падать ниц и возносить хвалы американцам?Якобы американцы имели право находится в этой зоне. На самом деле сложно сказать, коль они сами признались, что блудили как не пойми кто.Но самый классный вопрос в исполнении Руденко – это «А кто были эти хлопцы с автоматами?» Да, соглашусь с Руденко, вопрос вонючий. Но его задал именно Руденко, именно он озвучил, что «с этой парочкой автоматчиков что-то не то».Как-то странно, что они оказались между российскими машинами и гражданскими… Как-то странно, что они не вышло на ровное место и не дали американцам возможности в себя пострелять. Очень подозрительные парни, согласен.И дальше главная претензия дня: российские машины НЕ ушли с линии огня и НЕ дали американцам возможности пострелять из крупнокалиберных пулеметов по двум боевикам и сотне мирных жителей.Ах, какая жалость, правда?Но давайте посмотрим на мир трезвым взглядом. Не с точки зрения какого-то там международного права, на которое ссылается Руденко. Он ссылается на то, что давно раздавлено американскими же колесами во Вьетнаме, Панаме, Югославии, Ираке и сотне других мест.У ЛЮБОГО из боевиков (да, пусть они называются так) из числа граждан Сирии больше прав шататься с автоматом по своему городу, чем у американского солдата, которого туда никто не звал.Солдат, который находится на территории другой страны без согласования с властями этой страны, — это кто? Правильно, господин Руденко, это оккупант. Ничем не отличающийся от упоминаемых господином Руденко фашистов.И вот господин Руденко выдвигает претензии к российским военным полицейским в том, что они должны были пресечь противоправные действия сирийцев.И вот тут очень интересный момент, в котором господин Руденко сел даже не в лужу. В грязищу.Российские военные полицейские, находясь на законных основаниях на территории Сирии,были пресечьдействия сирийских вооруженных гражданских лиц в отношениинаходящихся на данной территории американских военных.Ничего себе закончики у нас… У них… Вообще!Я очень долго пытался нарыть хоть какой-то закон, который позволяет американскому солдату находиться в любом государстве земного шара и запрещающий несогласному гражданину этой страны стрелять в этого американского солдата.Такой закон, по мнению Руденко есть.Бредово, но, согласно этому решению, военные полицейские из России должны были броситься к стреляющим сирийцам и начать защищать американцев, которые трусливо отсиживались в машинах.Какое, простите, дело нам до решений Конгресса США?Даже у самих американцев есть прекрасная пословица насчет того, насколько шерифа должны волновать проблемы индейцев. Здесь примерно то же самое. И мне вот совершенно непонятны претензии Руденко. С какого это такого обстоятельства наши военные обязаны выручать американских «коллег»?Ладно, выручили. Чего уж.Коль они, американцы, такие…И у меня есть встречный вопрос: а почему господа американские воины, заседая в своих бронемашинах, под градом пуль из двух АК, не удосужились просто взять и сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух?Ведь так просто, не ждать, пока у боевиков закончатся патроны, или когда российские военные вмешаются. Просто несколько раз выстрелить в воздух. Чтобы показать, что американские солдаты не собираются играть роль слишком терпеливых кроликов в западне.Однако они этого почему-то не сделали. И предпочли, чтобы грязную работу за них сделал кто-то (российские военные) еще.Так и вышло, но вот вместо благодарности в очередной раз мы получили кучу упреков во всех грехах.А в конце Руденко вообще понесло. Он приписал «боевикам» российское гражданство. Это, конечно, бред в голове бывшего гражданина Украины, многим до сих пор под кроватью по ночам «вежливые люди» мерещатся, такой своеобразный «крымский синдром».Интересная версия, забавная такая фэнтези. Но это мнение, которое хочется не то чтобы обсуждать, больше отправить по какому-либо маршруту.Однако это действительно мнение с той стороны, да еще которое пользуется определенной поддержкой и пониманием, достаточно посмотреть на количество и качество оценок.Зачем оно нам?Затем, чтобы знать две точки зрения. Нашей официальной государственной пропаганды и то, что показывают на той стороне, по ту сторону от линии информационного фронта, если хотите. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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