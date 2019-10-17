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Русские готовятся к войне: Поляки по-своему оценили реформу армии России

17 октября 2019, 15:09  •  86 • Политика
Польский правительственный аналитический центр по-своему оценил учения, которые проводили российские военные в 2019 году, и реформу армии нашей страны в целом. Судя по резюме исследователей, они полагают, что русские готовятся к войне: "Россия проверяет готовность своих войск к полномасштабному вооруженному конфликту без применения ядерного оружия".
Учения, которые проводили российские военные в 2019 году, стали предметом масштабного исследования польского правительственного аналитического центра. Аналитики дали свою оценку и реформе армии России в целом.
За преобразованиями они увидели не только возросший потенциал наших военных, но и более серьезный "сигнал". Судя по резюме польских исследователей, они полагают, что русские готовятся к войне.
"Россия проверяет готовность своих войск к полномасштабному вооруженному конфликту без применения ядерного оружия, что и было одной из целей реформы", - указывается в отчете польских аналитиков.
Очевидно, что исследователи не приняли во внимание слова министра обороны России Сергея Шойгу, который даже специально подчеркивал, что учения "Центр-2019 "не направлены против других стран и под противоборствующей стороной подразумеваются условные государства, способствующие распространению терроризма".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также пояснял, что учения российских военных - "это именно демонстрация готовности дать отпор терроризму в любых его проявлениях".
Политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заметил, что наша страна совершенствует собственную безопасность. И это "естественный процесс для любого государства, которое вынуждено повышать свою боеготовность".
"Однако западные ангажированные СМИ и эксперты переворачивают информацию о нашей готовности и выдают ее за агрессию, чтобы обосновать для своего налогоплательщика необходимость увеличения бюджета на военные расходы, проведение учений, развертывание ракетных систем", - отметил эксперт в беседе с RT.

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