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Русские готовят ответный ход за изгнание дипломатов: Три прибалтийских посла вызваны

29 марта 2022, 11:50  •  144 • Политика
Послы прибалтийских республик вызваны в МИД России к 12.00. Об этом сообщает источник. Дипломатам озвучат решение о высылке их дипломатов по принципу взаимности.
Русские дипломаты подготовили ответный ход прибалтийским республикам за высылку своих коллег. По информации источника, в министерство иностранных дел России уже вызваны сразу три прибалтийских посла.
"На ковёр" в МИД прибалтийским послам необходимо прибыть к 12:00 мск. Собеседник РИА Новости уточняет, что речь идёт о решении "основанном на принципе взаимности, о высылке их дипломатов".
Предполагается, что речь идёт о послах Латвии, Литвы и Эстонии.

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