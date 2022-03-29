Русские готовят ответный ход за изгнание дипломатов: Три прибалтийских посла вызваны

Послы прибалтийских республик вызваны в МИД России к 12.00. Об этом сообщает источник. Дипломатам озвучат решение о высылке их дипломатов по принципу взаимности.

Русские дипломаты подготовили ответный ход прибалтийским республикам за высылку своих коллег. По информации источника, в министерство иностранных дел России уже вызваны сразу три прибалтийских посла.

"На ковёр" в МИД прибалтийским послам необходимо прибыть к 12:00 мск. Собеседник РИА Новости уточняет, что речь идёт о решении "основанном на принципе взаимности, о высылке их дипломатов".

Предполагается, что речь идёт о послах Латвии, Литвы и Эстонии.