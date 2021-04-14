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Русские готовят эсминцам США неприятный сюрприз в Чёрном море

14 апреля 2021, 12:05  •  158 • Политика
Два американских эсминца хотят пройти через Босфор в Чёрное море. Однако русские готовят для них неприятный сюрприз: именно здесь будут проведены учения с участием боевых кораблей Черноморского флота ВМФ России. Наши военные суда уже вышли в море.
В соцсетях распространяется видео прохода боевых кораблей Черноморского флота ВМФ России. Как уточнили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, отряд кораблей уже вышел в море для участия в учениях и дальнейшего "проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки сил флота".
В составе группы русских военных судов есть и фрегат "Адмирал Макаров", и ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", и малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек", а также десантные корабли.
В сообщении Черноморского флота отмечается, что стрельбы будут проводиться как по надводным, так и по воздушным целям. Условным противником поставят специальные морские щиты.
Помимо военных кораблей, участие в учениях примет и морская авиация. А это и боевые самолёты, и вертолёты.
Однако грядущие стрельбы русских станут весьма неприятным сюрпризом для двух американских эсминцев в Чёрном море. Ранее стало известно о том, что через Босфор в Чёрное море намерены пройти эсминцы США с управляемым ракетным оружием на борту - USS Roosevelt и USS Donald Cook. В Черноморской акватории эти суда, как предполагается, пробудут до 4 и 5 мая.

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