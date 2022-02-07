Русские готовы на 70%? Дипломат Полянский заочно вздохнул: "Очередное творение"

Представитель России в ООН Дмитрий Полянский назвал очередные публикации о "вторжении" творением пропагандистской войны.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заочно вздохнул от нового вброса о готовящемся "вторжении" на Украину. Свой комментарий о западной пропаганде он оставил на странице в Twitter. По мнению дипломата, аудитория иностранных СМИ вновь столкнулась с творением пропагандистской войны.

"Очередное творение пропагандистской войны США. Неназванные представители, нераскрытые источники, никаких доказательств", - отметил он.

Скриншот: Dpol_un/Twitter

Дипломат заметил, что те, кто не вторит западным тезисам о России-агрессоре, тут же прослывают сторонниками Москвы.

"И, как мы все видели, если открыто ставить под вопрос такие фейки, то ответов ты не получишь и прослывешь апологетом России", - указал Полянский.

Поводом для оценки русского дипломата стала серия материалов в иностранной прессе о подготовке "вторжения" на Украину. Так, Reuters со ссылкой на "американских представителей" сообщило, что у России якобы уже есть 70 процентов боевой мощи для атаки на Незалежную.

Кроме того, Reuters развило тему в публикации про спутниковые снимки войск у границ Украины. Хотя в действительности о военных учениях Союзного государства информация была открыта.

С аналогичной подачей о готовых ко "вторжению" русских выступили и в New York Times. В публикации газеты со ссылкой на неких инсайдеров говорится, что в случае конфликта на Украине будут многочисленные жертвы.

Примечательно на этом фоне интервью украинского министра обороны Алексея Резникова. В беседе с журналистом La Repubblica чиновник указал, что сиюминутного риска от России нет.

Впрочем, следуя западному тренду, он не преминул добавить, что рано или поздно это может случиться.

"Мы не будем сражаться, - уточнил Резников. - Но если на нас нападут, мы будем этого ждать и подготовимся".

Украинский министр также добавил, что Киев не готовит нападения на Крым, Луганск и Донецк. "Мы не будем нападать: в Крыму, Луганске, Донецке живут украинцы, и они оказались бы в опасности", - заявил он.

Отметим, что Москва неоднократно отвергала обвинения Запада о "вторжении". В России указывали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.