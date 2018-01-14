Русские фрегаты теперь не остановить – у них свои турбины

• 659 • Политика

Отечественная промышленность заместила украинские корабельные двигатели своими, и теперь три фрегата "адмиральской" серии будут достроены для ВМФ России

Читайте также 13:48 - 01 Января Уже никто не хихикает при словах "русский флот". А в НАТО откровенно паникуют Одним из главных итогов 2017 года стало превращение российского военно-морского флота в грозную для западных варваров силу. И эта сила продолжит укрепляться в 2018 году

Вскоре после государственного переворота в Киеве в 2014 году новый режим на Украине торопливо начал сворачивать все связи с Россией. Прежде всего, в военно-производственной сфере. Одним из самых болезненных ударов должен был стать отказ поставлять уже законтрактованные и даже частично изготовленные двигатели для фрегатов проекта 11356. Это знаменитая "адмиральская" серия, построенные и переданные флоту корабли которой блестяще отметились в ходе Сирийской кампании.

Но таковых на данный момент изготовлено только три из шести единиц: "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров". "Адмирал Бутаков", "Адмирал Истомин" остались у стенки, а "Адмирал Корнилов" даже не закладывался. Причина общая - силовых установок для них не было…

Как киевский режим постарался подложить свинью России

Нет никаких обид. При известном напряжении фантазии и если перепутать причину со следствием, Киев можно даже понять.

Но факт есть факт: завод по производству газотурбинных двигателей "Заря - Машкроект" в Николаеве остановил поставку оплаченных Россией силовых установок для оставшейся тройки фрегатов проекта 11356. Для четвертого корабля газотурбинная установка вообще была уже готова, но отгрузку ее заказчику запретили.

В результате заложенный в июле 2013 года "Адмирал Бутаков", строительство и оснащение которого шло по графику и доведено до конца там, где это возможно без двигательной установки в корпусе, стоит в недвижимости. По "Адмиралу Истомину", заложенному в ноябре 2013 года, ситуация та же, разве что в еще менее продвинутом состоянии строительства. Там монтаж многих агрегатов, особенно связанных с машинным отделением, даже не начинался. Шестой фрегат серии, "Адмирал Корнилов", как сказано, пока даже не закладывался, а подготовленные агрегаты и конструкции были законсервированы из-за невозможности начать постройку.

В принципе, это было справедливо. Это очень убыточно, но очень справедливо. Свою враждебность к России Украина вполне откровенно обозначила, еще находясь в последние годы в составе СССР. После августа 1991 года эта враждебность вырвалась наружу и уже достаточно скоро, году к 1995, приняла в политическом истеблишменте и интеллигентских элитах открытые формы. Даже президент Кучма счел полезным отметиться книжкой "Украина – не Россия" или что-то в этом роде.

Почему уже тогда не началась интенсивная - какая-то пошла, надо признать, но вялая - работа по избавлению от критически важных производственных связей с этой страной, хотя бы в области ОПК, совсем непонятно. Так что возможность подложить свинью России, которой закономерно воспользовался Киев, - однозначная вина тех, кто непонятно на что рассчитывал в отношениях с Украиной, свою враждебность обозначившей сразу, еще устами первого своего президента Леонида Кравчука.

"Россия со времен Ющенко резко ускорила перевод всех критических производств на собственные мощности, - напомнил в разговоре с "Царьградом" один из самых информированных по украинской тематике политических обозревателей Михаил Онуфриенко. - Но после смены власти все слегка расслабились. Оно ж как всегда - пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Но с 2014 года снова завертелось".

Как свинью убрали с дороги

Пока корабли стояли недостроенными в известных кругах, связанных с военно-политическим руководством, конкурировали две идеи: все же дождаться момента, когда на "ОДК-Сатурн" в Рыбинске будет налажено производство собственных газотурбинных корабельных двигателей, или же до тех пор не ждать, а достроить "адмиралов" в интересах Военно-морских сил Индии. Вероятно, была надежда на то, что индусы выбьют из украинцев достройку турбин, а там уж можно будет договориться с Дели включить их стоимость в контракт с нами и тем самым вернуть заплаченные за не поставленные двигатели деньги.

Заместитель министра обороны России Юрий Борисов с визитом на "ОДК-Сатурн". Фото: www.globallookpress.com

Собственно, в этом главное значение слов заместителя министра обороны России Юрия Борисова о том, что корабли будут теперь достроены для нашего ВМФ. И куда они пойдут – решил флот.

То есть вопрос с Индией снят. Хотя и не факт, кстати, что она вообще взяла бы эти корабли. Несмотря, как говорится, на…

Но здесь есть еще одно ключевое слово: "теперь". Потому что именно теперь рыбинское предприятие "ОДК-Сатурн" завершило государственные испытания и начало производство трех типов газотурбинных морских двигателей. Это силовые установки "М90ФР" мощностью 27 500 лошадиных сил, "Агрегат-ДКВП" (10 000 л.с.) и "М70ФРУ" (14 000 л.с.). Разбирать их сравнительные достоинства мы тут не будем, но можно сказать, что двигатели эти совершенно модерновые, делаются с запасом и перспективной и предназначены для весьма широкого спектра кораблей - от судов на воздушной подушке и катеров до корветов и фрегатов.

Однако пару деталей назвать можно. Уже ясно, что КПД и ресурс новых российских турбин превзойдут украинские на 10-15%. Если быть точным, то КПД двигателей "Сатурна" будет на уровне 36% против 32% николаевских агрегатов. А специалисты знают, что даже один процент на таком уровне означает настоящий технологический рывок. Особенно, если знать, что КПД газотурбинных двигателей вообще ограничен 38 - 40%.

Читайте также 09:00 - 30 Июля России необходим океанский флот, потому что растёт спрос на её лидерство Глава Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев: Сила России флотом прирастать должна!

Это достигнуто за счет новых технологических решений, в частности, применения сплавов из кобальта, что само по себе для тех, кто ориентируется в теме, звучит весьма внушающе.

Важно при этом, что новыми двигателями оснастят не только проект 11356, но и проект 22350, то есть многоцелевые фрегаты дальней морской зоны. Тоже "адмиральской" серии, но только корабли там будут называться по именам русских адмиралов уже советской эпохи - Горшкова, Касатонова, Головко, Исакова и так далее - всего 8 кораблей.

Таким образом, зависимость России от поставок украинских морских двигателей окончательно преодолена. И через должное время еще три "адмирала" пополнят состав Черноморского флота, неся на борту ракетные комплексы "Калибр-НК" с крылатыми ракетами 3М-54ТЭ, многоканальные зенитные ракетные комплексы "Штиль-1", зенитные ракетно-артиллерийские комплексы "Палаш" и разное другое современное и мощное вооружение - на славу нам и страх врагам.

Покровский Александр