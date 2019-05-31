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Русские фамилии на Украине "декоммунизируют"
31 мая 2019, 23:09 • 65 • Политика
На Украине "декоммунизируют" русские фамилии. Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий.
После "декоммунизации" названий городов и улиц на Украине взялись за русские фамилии. Новая редакция "Украинского правописания" предполагает изменение окончаний русских фамилий, заканчивающихся на "-ой", а также "-ск(ий)", "-цк(ий)".
Предполагается, что по новым правилам вместо окончания "-ой" русские фамилии будут писаться с окончанием "-ий". А перед окончаниями фамилий на "-ск(ий)", "-цк(ий)" появится мягкий знак.
Как это работает, объясняется на примере с фамилиями "Донской" и "Трубецкой". В "декоммунизированном" варианте они будут звучать, как Донський" и "Трубецький". Единственное исключение из правил сделано для фамилии "Толстой", сообщает РИА Новости.
Отмечается, что финальный вариант новой редакции "Украинского правописания" будет опубликован в понедельник, 3 июня.
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