Русские фамилии на Украине "декоммунизируют"

После "декоммунизации" названий городов и улиц на Украине взялись за русские фамилии. Новая редакция "Украинского правописания" предполагает изменение окончаний русских фамилий, заканчивающихся на "-ой", а также "-ск(ий)", "-цк(ий)".

Предполагается, что по новым правилам вместо окончания "-ой" русские фамилии будут писаться с окончанием "-ий". А перед окончаниями фамилий на "-ск(ий)", "-цк(ий)" появится мягкий знак.

Как это работает, объясняется на примере с фамилиями "Донской" и "Трубецкой". В "декоммунизированном" варианте они будут звучать, как Донський" и "Трубецький". Единственное исключение из правил сделано для фамилии "Толстой", сообщает РИА Новости.

Отмечается, что финальный вариант новой редакции "Украинского правописания" будет опубликован в понедельник, 3 июня.