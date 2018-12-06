Русские еще не испугались, а у американцев уже потери: "демонстративный" поход флота США оказался убыточным

Русских моряков не то что не напугал, но даже не впечатлил "демонстративный" поход американского эскадренного миноносца USS McCampbell в Японское море, к российской госгранице, отмечают эксперты. А вот флот США уже несет убытки: у японского острова Сикоку в нелепой ситуации потеряны два самолета.

Командование ВМФ США приложило немало усилий для того, чтобы максимально безопасно для себя устроить «демонстративный» поход миноносца McCampbell к базе российского Тихоокеанского флота, представленный в американских СМИ как «решительный вызов» якобы чрезмерным морским претензиям России. Однако не усилия не только оказались тщетными, но и обернулись позором и серьезными убытками.

В среду, 5 декабря, USS McCampbell выдвинулся в район Японского моря, который является предметом территориального спора Москвы и Токио, чтобы, по выражению CNN, “неизбежно раздражать» Россию.

Пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рэйчел Макнамара озвучила официальную позицию Пентагона: миноносец прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого, чтобы «бросить вызов чрезмерным морским требованиям России и отстоять права и свободы на законное использование морских пространств, которыми пользуются США и другие нации».

Украинские СМИ, как и некоторые американские «ястребы» успели интерпретировать этот демонстративный поход как стремление Вашингтона «поставить Москву на место» после провокации в Керченском проливе, однако со стороны ВМФ США последовали новые разъяснения. Все та же Рэйчел Макмарра заверила, что действия USS McCampbell не направлены против какой-либо страны, а всего лишь демонстрируют, что «США будут летать, плавать и действовать везде, где допускает международное право, как в Японии, так и в других местах по всему миру».

Рожденные плавать

С «плаваньем везде» у американцев не возникло никаких проблем. В пресс-службе Минобороны РФ по запросу Царьграда уточнили, что военный корабль не только не пытался войти в воды, которые Россия считает своими, но и вообще не приближался к территориальным водам ближе, чем на 100 км.

«Более того, на протяжении всего перехода в международных водах, американский эсминец следовал под контролем находящегося в непосредственной близости от него российского большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц», а также самолетов морской авиации ТОФ», - говорится в сообщении ведомства.

Поэтому, уточнили в Минобороны, если экипаж USS McCampbell что и продемонстрировал, так это «свою неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота», а сейчас продолжает демонстрировать свою отвагу в более чем 400 км от территориальных вод России.

А вот с «летать везде» у американцев пошло хуже — весь пафос «демонстративного» похода свело на нет нелепое столкновение истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортного самолета-заправщика KC-130 у японского острова к Сикоку. На борту самолетов, приписанных к ВМФ США, находились семь человек. Поисковая операция продолжается, а в Пентагоне пытаются подсчитать убытки.

«Вы знаете, громкость этого похода заключается не в том, что корабль прошел неподалеку от наших территориальных вод, не пересекаю нашу границу, а в заявлении пресс-службы этой военно-морской группировки, которая гордо заявила, что мы покажем России, чтобы она вела себя смиренно и знала, что она здесь не хозяйничает. ВыЗдесь больше такой лукавой провокационной публицистики, нежели это можно рассматривать как какой-то серьезный военно-морской нажим», - отмечает в комментарии Царьграду полковник в отставке Виктор Баранец.

В России к этому давно привыкли, так же, как к снегу зимой, говорит военный обозреватель, так что трудно говорить о том, что русские испугались американского миноносца. Другое дело, говорит Баранец, что США требуют отпустить украинских моряков-провокаторов, которые вторглись в наши территориальные воды. «Я не исключаю, что американцы могут пойти тем же путем и попереть в наши территориальные воды, присобачив политический тезис о том, что Крым не является российским, и, мол, Украина нам разрешила зайти в ее территориальные воды поблизости от Крыма, потому, русские, убирайтесь вон. Вот тут уже может быть очень серьезный разговор, вплоть до начала реальных боевых действий», - отметил собеседник Царьграда.

С флагом и барабаном

В условиях провокаций и гибридной войны лучшая тактика — не оборона, а встречный бой, настаивает военный эксперт Александр Жилин. «Я здесь имею в видуне вооруженные силы. Я имею четкое обозначение позиций в нашей внешней политике. Куда мы идем, с кем мы идем и чего мы хотим», - уточнил он в разговоре с Царьградом.

«У нас получается вот что. С 2015-го года коллективный Запад фактически ведет против нас войну. Да, она нового гибридного типа, да, она вот такая, без танковых колонн. Но, оказывая на нас всяческое давление и загоняя нас в ситуацию осажденной крепости, они видят, что мы фактически пока ничего не противопоставляем. Даже на уровне своих намерений. Отсюда усугубление ситуации. Они наглеют с каждым днем. Поэтому я думаю, что нам нужно четко определиться и по отношению наших взаимодействий с Китаем, по тому, что где наше место, почему бы нам несколько не повернуться на Восток, и посмотреть, нет ли нам места в азиатском способе производства, формировании второго контура нового валютного мира и так далее», - предлагает Жилин.

Что касается готовящегося похода американского военного корабля в Черное море, о котором сообщают источники CNN, то, по мнению военного эксперта Виктора Мураховского, это такая же «могучая сенсация», как и поход миноносца в Японское море, который был представлен как «вызов России», а на деле был максимально осторожным и даже вежливым по отношению к Москве.

«Если этот поход не нарушает конценцию Монтрё, которая определяет срок нахождения и порядок прохода военных кораблей в регионе, то это вполне рядовое событие. Если CNN из этого сделать пытается какую-то сенсацию, то флаг ему в руки, барабан на шею. И пускай трудятся дальше», - высказался Мураховский в разговоре с Царьградом.