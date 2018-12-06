Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Попытка спровоцировать»: американский эсминец прошёл в районе российской базы в...
«Чрезмерные притязания»: что флот США делает у Владивостока
Встреча России, Украины и ЕК по газу намечена на вторую половину января
Недобитков из УПА* на Украине приравняли к ветеранам Великой Отечественной
Главная / Политика

Русские еще не испугались, а у американцев уже потери: "демонстративный" поход флота США оказался убыточным

06 декабря 2018, 16:54  •  273 • Политика
Русских моряков не то что не напугал, но даже не впечатлил "демонстративный" поход американского эскадренного миноносца USS McCampbell в Японское море, к российской госгранице, отмечают эксперты. А вот флот США уже несет убытки: у японского острова Сикоку в нелепой ситуации потеряны два самолета.
Командование ВМФ США приложило немало усилий для того, чтобы максимально безопасно для себя устроить «демонстративный» поход миноносца McCampbell к базе российского Тихоокеанского флота, представленный в американских СМИ как «решительный вызов» якобы чрезмерным морским претензиям России. Однако не усилия не только оказались тщетными, но и обернулись позором и серьезными убытками.
В среду, 5 декабря, USS McCampbell выдвинулся в район Японского моря, который является предметом территориального спора Москвы и Токио, чтобы, по выражению CNN, “неизбежно раздражать» Россию.
Пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рэйчел Макнамара озвучила официальную позицию Пентагона: миноносец прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого, чтобы «бросить вызов чрезмерным морским требованиям России и отстоять права и свободы на законное использование морских пространств, которыми пользуются США и другие нации».
Украинские СМИ, как и некоторые американские «ястребы» успели интерпретировать этот демонстративный поход как стремление Вашингтона «поставить Москву на место» после провокации в Керченском проливе, однако со стороны ВМФ США последовали новые разъяснения. Все та же Рэйчел Макмарра заверила, что действия USS McCampbell не направлены против какой-либо страны, а всего лишь демонстрируют, что «США будут летать, плавать и действовать везде, где допускает международное право, как в Японии, так и в других местах по всему миру».

Рожденные плавать

С «плаваньем везде» у американцев не возникло никаких проблем. В пресс-службе Минобороны РФ по запросу Царьграда уточнили, что военный корабль не только не пытался войти в воды, которые Россия считает своими, но и вообще не приближался к территориальным водам ближе, чем на 100 км.
«Более того, на протяжении всего перехода в международных водах, американский эсминец следовал под контролем находящегося в непосредственной близости от него российского большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц», а также самолетов морской авиации ТОФ», - говорится в сообщении ведомства.
Поэтому, уточнили в Минобороны, если экипаж USS McCampbell что и продемонстрировал, так это «свою неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота», а сейчас продолжает демонстрировать свою отвагу в более чем 400 км от территориальных вод России.
А вот с «летать везде» у американцев пошло хуже — весь пафос «демонстративного» похода свело на нет нелепое столкновение истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортного самолета-заправщика KC-130 у японского острова к Сикоку. На борту самолетов, приписанных к ВМФ США, находились семь человек. Поисковая операция продолжается, а в Пентагоне пытаются подсчитать убытки.
«Вы знаете, громкость этого похода заключается не в том, что корабль прошел неподалеку от наших территориальных вод, не пересекаю нашу границу, а в заявлении пресс-службы этой военно-морской группировки, которая гордо заявила, что мы покажем России, чтобы она вела себя смиренно и знала, что она здесь не хозяйничает. ВыЗдесь больше такой лукавой провокационной публицистики, нежели это можно рассматривать как какой-то серьезный военно-морской нажим», - отмечает в комментарии Царьграду полковник в отставке Виктор Баранец.
«Сердце разрывается»: Глава ВМС Украины захотел в российскую тюрьму вместо арестованных моряков
В России к этому давно привыкли, так же, как к снегу зимой, говорит военный обозреватель, так что трудно говорить о том, что русские испугались американского миноносца. Другое дело, говорит Баранец, что США требуют отпустить украинских моряков-провокаторов, которые вторглись в наши территориальные воды. «Я не исключаю, что американцы могут пойти тем же путем и попереть в наши территориальные воды, присобачив политический тезис о том, что Крым не является российским, и, мол, Украина нам разрешила зайти в ее территориальные воды поблизости от Крыма, потому, русские, убирайтесь вон. Вот тут уже может быть очень серьезный разговор, вплоть до начала реальных боевых действий», - отметил собеседник Царьграда.

С флагом и барабаном

В условиях провокаций и гибридной войны лучшая тактика — не оборона, а встречный бой, настаивает военный эксперт Александр Жилин. «Я здесь имею в видуне вооруженные силы. Я имею четкое обозначение позиций в нашей внешней политике. Куда мы идем, с кем мы идем и чего мы хотим», - уточнил он в разговоре с Царьградом.
«У нас получается вот что. С 2015-го года коллективный Запад фактически ведет против нас войну. Да, она нового гибридного типа, да, она вот такая, без танковых колонн. Но, оказывая на нас всяческое давление и загоняя нас в ситуацию осажденной крепости, они видят, что мы фактически пока ничего не противопоставляем. Даже на уровне своих намерений. Отсюда усугубление ситуации. Они наглеют с каждым днем. Поэтому я думаю, что нам нужно четко определиться и по отношению наших взаимодействий с Китаем, по тому, что где наше место, почему бы нам несколько не повернуться на Восток, и посмотреть, нет ли нам места в азиатском способе производства, формировании второго контура нового валютного мира и так далее», - предлагает Жилин.
США снаряжают корабль в Черное море, пока Украина готовит наступление в Донбассе
Что касается готовящегося похода американского военного корабля в Черное море, о котором сообщают источники CNN, то, по мнению военного эксперта Виктора Мураховского, это такая же «могучая сенсация», как и поход миноносца в Японское море, который был представлен как «вызов России», а на деле был максимально осторожным и даже вежливым по отношению к Москве.
«Если этот поход не нарушает конценцию Монтрё, которая определяет срок нахождения и порядок прохода военных кораблей в регионе, то это вполне рядовое событие. Если CNN из этого сделать пытается какую-то сенсацию, то флаг ему в руки, барабан на шею. И пускай трудятся дальше», - высказался Мураховский в разговоре с Царьградом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
273
Источник
Похожие новости
05 декабря 2018, 18:09
Российские «Сарматы» на несколько шагов опередили ракетные программы США – эксперт
06 декабря 2018, 16:54
Захарова увидела «новое извращение» киевского режима в заявлении главы ВМС Украины
06 декабря 2018, 16:54
В Евросоюзе "не чураются ничего": Эксперт о методах инфовойны против России

06 декабря 2018, 16:54
Русские еще не испугались, а у американцев уже потери: "демонстративный" поход флота США оказался убыточным
05 декабря 2018, 21:24
В США думают над созданием новых помех для «Северного потока - 2» - Болтон
06 декабря 2018, 13:39
Сенаторы США составили «приговор» саудовскому кронпринцу и предъявили его Трампу
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
01 декабря 2018, 03:39
Украина нанесла ответный удар по России при поддержке США (Руслан Осташко)
04 декабря 2018, 16:09
Почему Кремль молча проглотил израильскую атаку на Сирию
02 декабря 2018, 00:39
Кто призывает Россию жить "по понятиям"?
04 декабря 2018, 16:09
«Секреты Керченского пролива»: Украинские журналисты заявили, что Киев необоснованно обвинил Россию
30 ноября 2018, 08:09
Трамп отменил встречу с Путиным. Петя уже отмечает
03 декабря 2018, 12:24
Порошенко выдвинул новый ультиматум России для отмены военного положения на Украине
30 ноября 2018, 01:39
Поставленные Россией системы ПВО сбили самолет Израиля и спасли Сирию от атаки - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.