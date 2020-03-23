Русские едут в Италию помогать. Договорённость достигнута Путиным и Конте

Специалисты из России отправятся в Италию, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Кроме того, Россия передаст итальянским партнёрам оборудование и средства защиты. Подобная договорённость была достигнута президентом Владимиром Путиным и председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

Звонок был совершён по инициативе российской стороны, сообщили в Кремле.

Как отмечено в сообщении пресс-службы, Россия направит в Италию мобильные комплексы на базе КамАЗа, чтобы итальянцы могли дезинфицировать аэрозольными средствами общественный транспорт и в целом территорию страны. Также в "посылке" будет медицинское и иное оборудование.

Бригады российских специалистов будут содействовать итальянским партнёрам в настройке оборудования и в целом в борьбе с коронавирусом в наиболее пострадавших районах Италии.

Поставки организованы по линии Министерства обороны России, в том числе планируется задействовать самолеты ВКС РФ, говорится в сообщении. Конте выразил благодарность российским партнёрам.

К слову, накануне сообщалось, что в разгар эпидемии коронавируса США выкупили у бизнесменов Италии полмиллиона наборов для проверки на коронавирус и вывезли их военным самолётом, оставив итальянцев ни с чем.

Между тем, как пишут "Невские новости", в регионах России местные власти продолжают объяснять, как обезопасить себя от заражения. Так, в Приморье говорят о самоизоляции. Впрочем, это типичный инструмент борьбы в условиях, если люди прибыли из-за границы. Они должны оставаться дома в течение 14 дней и сообщить о себе медикам, чтобы провести тесты.