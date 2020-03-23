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Русские едут в Италию помогать. Договорённость достигнута Путиным и Конте

23 марта 2020, 00:35  •  13 • Политика
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили по телефону борьбу с коронавирусом. Решено, что русские едут в Италию, а также направляют своё оборудование для спасения.
Специалисты из России отправятся в Италию, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Кроме того, Россия передаст итальянским партнёрам оборудование и средства защиты. Подобная договорённость была достигнута президентом Владимиром Путиным и председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.
Звонок был совершён по инициативе российской стороны, сообщили в Кремле.
Как отмечено в сообщении пресс-службы, Россия направит в Италию мобильные комплексы на базе КамАЗа, чтобы итальянцы могли дезинфицировать аэрозольными средствами общественный транспорт и в целом территорию страны. Также в "посылке" будет медицинское и иное оборудование.
Бригады российских специалистов будут содействовать итальянским партнёрам в настройке оборудования и в целом в борьбе с коронавирусом в наиболее пострадавших районах Италии.
Поставки организованы по линии Министерства обороны России, в том числе планируется задействовать самолеты ВКС РФ, говорится в сообщении. Конте выразил благодарность российским партнёрам.
К слову, накануне сообщалось, что в разгар эпидемии коронавируса США выкупили у бизнесменов Италии полмиллиона наборов для проверки на коронавирус и вывезли их военным самолётом, оставив итальянцев ни с чем.
Между тем, как пишут "Невские новости", в регионах России местные власти продолжают объяснять, как обезопасить себя от заражения. Так, в Приморье говорят о самоизоляции. Впрочем, это типичный инструмент борьбы в условиях, если люди прибыли из-за границы. Они должны оставаться дома в течение 14 дней и сообщить о себе медикам, чтобы провести тесты.

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