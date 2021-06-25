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Русские довели Страну восходящего солнца: "Ведёт себя как обезумевший псих"
25 июня 2021, 23:15 • 128 • В мире
В Японии подняли истребитель из-за пролета русского штурмовика, а до этого на днях из Токио донесся протест из-за проходящих военных учений на Курилах. По мнению полковника в отставке Виктора Баранца, такая реакция сродни безумию.
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец прокомментировал реакцию Японии на действия русских военных. как стало известно ранее, при пролете нашего Су-25 между Сахалином и островом Хоккайдо Япония поняла свой истребитель в небо. За несколько дней до этого в Токио выразили протест России из-за учений частей армейского корпуса Восточного военного округа и сил Тихоокеанского флота на юге Курил.
Виктор Баранец объяснил, почему японцы так болезненно реагируют на любые действия русских. По его мнению, Курилы для Токио - самая большая психологическая, политическая и военная японская болезнь.
"Их волнует не только то, что Курилы принадлежат России, но и что россияне там живут и что там армия находится. Их волнует всё, что там делается, какие учения проводятся, какие системы вооружения мы ставим, как и на каких кораблях мы ходим, как мы охраняем. Япония ведёт себя как обезумевший псих в отношении Курил", - резко заметил он.
Баранец подчеркивает, что эта одержимость доводит порой до абсурдных заявлений, как, например, когда в Японии заговорили о готовности силой отобрать наши острова.
При этом всем Россия не провоцирует японскую сторону. Как подчеркивает военный обозреватель "КП", наши армейцы действуют в рамках международных правил.
"Мы не залезаем на территорию Японии. Но их уже волнует не то, что мы не залезаем, а что мы вообще в том районе летаем, да ещё строим аэродром, да ещё там присаживаем новые самолёты, и так далее. Это психическая болезнь сошедшего с ума человека, который грезит, что когда-то у него что-то отобрали, и вот он таким образом нервничает. Так же точно есть киевская болезнь по поводу Крыма. Недавно была такая же азербайджанская болезнь по поводу Карабаха. Даже карликовая Литва и та грезит тем, чтобы ей вернули Пыталовский район Псковской области", - отметил он.
При этом всем, несмотря на терзания Японии островов от России ей точно не видать. Как образно выразился Баранец, этот футбольный мяч никогда не окажется на японской стороне.
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