Русские довели Канаду до протестов? Ведущая не выдержала в прямом эфире

В Канаде, где уже не первый день продолжаются протесты дальнобойщиков, выдвинули версию, почему народ возмущается. Эту версию в эфире неуверенно озвучила ведущая CBC Ник Кексал.

Она, упоминая про готовящееся "вторжение" на Украину, указала, что за протестами в Канаде стоят русские.

Об этом она и спросила министра общественной безопасности Канады Марко Мендичино в день, когда водители большегрузов массово стали прибывать в Оттаву.

"Не знаю, будет ли это преувеличением, но есть опасения, что представители из России могут продолжать подпитывать ситуацию по мере роста протеста", - не сдержалась она от провокации.

Однако её собеседник не стал винить Москву в подзуживании "конвоя свободы" - так участники назвали свою стихийную акцию. Он указал, что на такой вопрос могут ответить эксперты по делам национальной безопасности.

Впрочем, и сама ведущая не стала развивать тему, однако нарезка этого фрагмента широко разошлась по Сети, поразив жителей Канады.

The CBC suggests "Russian actors" are behind the #TruckersForFreedom convoy. Seriously. #cdnpoli pic.twitter.com/a6sQyWtKkx