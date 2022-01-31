Русские довели Канаду до протестов? Ведущая не выдержала в прямом эфире

Канадский телеканал объявил русских виновными в организации протеста дальнобойщиков под названием "Конвой свободы".

В Канаде, где уже не первый день продолжаются протесты дальнобойщиков, выдвинули версию, почему народ возмущается. Эту версию в эфире неуверенно озвучила ведущая CBC Ник Кексал.

Она, упоминая про готовящееся "вторжение" на Украину, указала, что за протестами в Канаде стоят русские.

Об этом она и спросила министра общественной безопасности Канады Марко Мендичино в день, когда водители большегрузов массово стали прибывать в Оттаву.

"Не знаю, будет ли это преувеличением, но есть опасения, что представители из России могут продолжать подпитывать ситуацию по мере роста протеста", - не сдержалась она от провокации.

Однако её собеседник не стал винить Москву в подзуживании "конвоя свободы" - так участники назвали свою стихийную акцию. Он указал, что на такой вопрос могут ответить эксперты по делам национальной безопасности.

Впрочем, и сама ведущая не стала развивать тему, однако нарезка этого фрагмента широко разошлась по Сети, поразив жителей Канады.

The CBC suggests "Russian actors" are behind the #TruckersForFreedom convoy. Seriously. #cdnpoli pic.twitter.com/a6sQyWtKkx — True North (@TrueNorthCentre) January 29, 2022

"За 40 лет политической жизни я никогда не видел, чтобы ведущие СМИ так отвратительно объединялись против какой-либо протестной группы", - написал в Twitter пользователь под ником Stockwell_Day.

"Раньше я уважал канадские СМИ, которые были более сбалансированными и основывались на фактах. Но последние пару лет вводящей в заблуждение информации и предвзятости просто ужасны", - добавил PDear152.

"Хахахахахахахахахахахахахахахахаха", - такой оказалась реакция у JohnZwicker1 на версию о русских организаторах протеста в Канаде.

"Русские участники" сейчас с вами в комнате?" - заочно поинтересовался у Кексал DeYoungDave.

Отсылка к русским и нежелание замечать внутренние проблемы грозят обрушить рейтинги и репутацию самого канала, полагают обсуждающие.

"Они действительно хватаются за соломинку, позор CBC", "CBC действительно в отчаянии", "Немного жутко смотреть на это. Очевидно, что те же люди, которые контролируют СМИ США, контролируют и СМИ CDN", - отметили комментаторы.