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Русские доставили ракетный комплекс на Курилы: Опубликовано видео

02 декабря 2021, 11:10  •  122 • Политика
Расчёты берегового ракетного комплекса "Бастион" ТОФ заступили на дежурство на Курилах.
Министерство обороны России сообщило о начале дежурства расчётов берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота на острове Матуа на Курилах.
В том числе появилась видеозапись размещения военных мощностей.
Как техника, так и личный состав были доставлены на островную зону десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. На территории Матуа развернули военной городок, где уже благоустроены все помещения для несения службы круглый год.

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