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«Русские должны уйти»: ультиматум повстанцев в ЦАР

28 октября 2018, 20:09  •  102 • Война
Лидер группировки повстанцев-исламистов «Селека» в Центральноафриканской республике (ЦАР) Абдулай Иссен выдвинул властям страны ультиматум.
Документ составлен на французском языке с большим количеством грамматических ошибок. В нем глава боевиков требует от вооруженных сил ЦАР и «российских наемников» покинуть занимаемые ими территории в течение 48 часов.
Иссен обвинил власти страны в попытке государственного переворота при поддержке «российских наемников». По мнению лидера боевиков, присутствие в стране «близких к Кремлю наемников» начинает представлять угрозу для «демократии».
Руководство над «наемниками из России» якобы осуществляет некий Валерий Захаров. Этот же человек фигурировал в репортаже французской радиостанции RFI как «русский советник президента ЦАР по делам безопасности». С помощью Захарова президент Туадера проводил переговоры с мусульманами из Банги, столицы республики, отмечалось в материале.
Причиной ультиматума, по данным агентства AFP, стало отстранение от должности председателя парламента республики Карима Мекасуа, мусульманина. Президент страны — Фостен-Арканж Туадера — христианин, и, по данным TV5Monde, Мекасуа был назначен на пост премьера, чтобы примирить враждующие стороны. Как сообщает ФАН, действительные причины отставки отличаются от официальной версии. Депутаты указывают на конфликт Мекасуа с президентом страны, который хочет видеть на высоком посту более лояльного человека.
Религиозная война в ЦАР началась в 2012 году, в 2013 исламисты из «Селеки» захватили Банги и свергли бывшего тогда президентом Франсуа Бозизе. До следующего года во главе ЦАР находился лидер повстанцев Мишель Джотодия. Вскоре в ЦАР началась миротворческая операция вооруженных сил Франции, и Джотодия бежал из страны. В 2016 году победу на выборах одержал христианин Туадера, который пообещал положить конец конфликту в стране и начал активно выстраивать связи с Россией, передает НСН.
В марте 2018 года стало известно, что российские военные специалисты присутствуют в ЦАР — об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ. Цель военспецов — обучение правительственных войск для установления мира в стране в соответствии с резолюциями ООН.
К тому времени из России в ЦАР прибыли пять военных инструкторов и 170 гражданских специалистов. Москва также поставляет Банги оружие и боеприпасы — бесплатно.
В середине лета в ЦАР погибла группа российских журналистов, собиравшихся делать расследование о деятельности российской частной военной компании «Вагнер». Якобы аффилированная с российскими властями ЧВК будто бы занималась в ЦАР нелегальным алмазным бизнесом, но никаких подтверждений этой версии не было представлено.
Тем не менее, интересы у России в этой африканской стране есть — и вполне официального характера. 22 октября заместитель главы российского МИДа Михаил Богданов заявил, что российская сторона готова внести вклад в политическое урегулирование в ЦАР. По словам Богданова, представители России принимали участие в нескольких встречах в суданском Хартуме. «В дальнейшем мы также готовы содействовать», — отметил дипломат. При этом он подчеркнул, что содействие политическому урегулированию осуществляется вместе с правительством в Банги при активном участии президента Судана.
Россия с ведома профильного комитета Совбеза ООН планирует дополнительно направить в ЦАР еще 60 военных инструкторов и вторую партию военной продукции.
Активная внешнеполитическая деятельность России в Африке не могла не привлечь внимания в Европе: министры иностранных дел стран Евросоюза договорились расширить поддержку ЦАР по вопросам безопасности и обороны из-за усиления в регионе роли России, сообщила ранее газета The Wall Street Journal.
Белоруссия в нагрузку: РФ накрыла Калининград «Самаркандом»
Евродипломаты попросили внешнеполитическую службу ЕС подготовить план оказания консультаций и помощи силам внутренней безопасности ЦАР, отмечается в материале WSJ. По мнению глав МИДов ЕС, Москва рассматривает богатое полезными ископаемыми государство как точку опоры для влияния и ресурсов во всей Африке. К тому же, за последние годы Россия расширила свое влияние и в других горячих точках Африки, в том числе и в Ливии, добавляет газета.
Как отмечается, в прошлом году Россия получила эмбарго от ООН на поставку легкого стрелкового вооружения в ЦАР. Однако, по словам дипломатов ЕС, роль России вышла за рамки первичных соглашений.
При этом с 2016 года ЕС отправил в ЦАР для военной миссии более 3 тыс. человек, напоминает WSJ. Помимо этого, Брюссель предоставляет не только консультационную помощь по стратегическим вопросам, но и выделяет сотни миллионов евро в рамках гуманитарной помощи.
ЦАР обладает существенными природными ресурсами — месторождениями алмазов, урана, золота, нефти, лесными и гидроэнергетическими ресурсами. Однако она по-прежнему одна из беднейших стран мира. Основа экономики страны — сельское хозяйство и лесная промышленность (55% ВВП), там выращивают хлопок, табак и бананы. Однако Центральноафриканскую республику постоянно раздирают бои между разнообразными вооруженными группировками и этнические чистки, правительство не контролирует большую часть страны.

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