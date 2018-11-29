Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Постоянно в кампфе»: Гаспарян иронично посочувствовал Саакашвили после неудачи ...
Турки наступают на американцев и курдов
«ФСБ пугает украинцев военкоматами»: Депутат Верховной рады рассказал о главной ...
«Облегчит жизнь льготникам»: как будет работать новый закон об упрощённом получе...
Главная / Война

«Русские должны быть вытеснены»: какой будет война в Европе

29 ноября 2018, 19:09  •  194 • Война
Организатором Европейского Русского Форума выступила ассоциация русскоязычных жителей ЕС — Европейский русский альянс. В разные годы на заседаниях Форума обсуждались приоритеты безопасности в Европе, проблематика Восточного партнерства, эволюция нравственных ценностей и прав человека, вопросы усиления радикализма и неонацизма в Европе.
Участники форума обсудили аспекты опасности продолжения противостояния Запада и России:
где и каким образом может начаться региональный конфликт, как он может перерасти в глобальную войну, насколько ответственно ведут себя правительства разных стран в вопросах войны и мира, какова позиция СМИ и гражданского общества,
насколько оно осознает последствия потенциальной войны в Европе, что надо делать, чтобы остановить дальнейшую эскалацию.

Зачистка от всего русского

Отношения по линии ЕС — Россия за последние 12 лет катастрофически ухудшились, признала во вступительном слове депутат Европарламента (2004-2018), председатель Европейского русского альянса Татьяна Жданок (Латвия). И, к сожалению, большую роль в этом сыграли власти той страны, от которой она была избрана в Европейский парламент. Вступая в Европейский союз в 2004 году, балтийские страны имели уникальную добавочную стоимость как новые члены ЕС, а именно — свое знание большого соседа, России. Этому способствовала географическая близость к Москве, возможность общаться с россиянами на русском языке, который в странах Балтии понимали практически все жители.
Но эта добавочная стоимость пошла не со знаком плюс, подчеркнула Жданок, а только со знаком минус. То есть Балтия сработала исключительно на подрыв уже сложившейся системы стабильности и устоявшихся договоренностей между ЕС и Россией.
Националистические элиты балтийских стран продолжают умело использовать образ России в качестве врага, что отнюдь не улучшает безопасности региона в целом. В этих государствах продолжается тотальная зачистка всего русского, в частности, образования — от детского сада до вузов. И эта зачистка сопровождается запугиванием тех, кто может оказать сопротивление.
В тотальной зачистке всего русского за Латвией неотступно следует Украина, отметила депутат. Буквально на днях украинский общественный деятель и писатель Юрий Руф заявил, что «русификация украинского пространства должна быть прекращена вне зависимости от того, хорошие ли это русские или плохие. Русские должны быть вытеснены из украинской среды, конкурентно выжиты, а те из них, кто не покинет Украину мирно, будут выкинуты за поребрик».
По словам Жданюк, это есть не что иное, как «лингвистический геноцид». Оппозиционно настроенные либеральные круги в России могут не переживать за себя в этом плане — они все являются субъектами этой деятельности на Украине, добавила она.
Тем не менее, несмотря на усиленно культивируемый образ врага в лице Москвы со стороны Таллина, Риги и Вильнюса, риски военной агрессии России в отношении стран Балтии даже по оценкам RAND Corporation минимальны, заметила Жданок. Более того, Россия, по большому счету, не имеет сегодня даже экономических интересов в балтийских государствах.
Научный руководитель военно-политического направления исследований Института США и Канады, член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор запаса Павел Золотарев в своем выступлении отметил, что объективный фактор, не исключающий возможность возникновения военного конфликта в Европе, один, а именно — продолжение целенаправленной политики США на ограничение сферы влияния России.
Началась эта политика в 1994 году, напомнил Золотарев. В Европе, как известно, главный инструмент политики США — Североатлантический альянс. Основным способом реализации политики США по ограничению влияния России в Европе стал процесс расширения НАТО.
Тегеран-43: как Сталин ввёл шаха Ирана в большую политику
Наиболее опытные и авторитетные политики США смогли сразу оценить последствия принятого решения. В частности, уместно вспомнить прогноз Джорджа Кеннона, лучшего специалиста, понимавшего глубинные истоки как внешней, так и внутренней российской политики. В интервью газете New York Times в 1997 году он назвал расширение НАТО «самой судьбоносной ошибкой американской внешней политики» после окончания «холодной войны».
«Можно ожидать, что такое решение вызовет националистические, антизападные и милитаристские тенденции в российском обществе», — предупреждал он.
Прогноз Джорджа Кеннона полностью оправдался. Сегодня принято обвинять Россию в «плохом поведении», но мало кто говорит о том, кто предопределил такое поведение, отметил Золотарев.

Возрождение «холодной войны»

Нелишне вспомнить, что политика сдерживания СССР состояла из трех основных составляющих: ограничение сферы влияния, в том числе в Европе; ядерное сдерживание; информационное противоборство.
С окончанием «холодной войны» ядерное сдерживание сохранилось, но было обусловлено не политической необходимостью, а техническими особенностями стратегических ядерных вооружений. Прежде всего — межконтинентальных ракет наземного базирования.
Их штатный режим эксплуатации связан с состоянием постоянной готовности к немедленному пуску. «Поэтому как мы находились в состоянии взаимного гарантированного уничтожения, так и продолжаем находиться», — констатировал Золотарев.
После распада СССР ограничивать сферу влияния России смысла не было — «мы сами по своей инициативе ее ограничили, выведя войска из Восточной Европы», напомнил Золотарев. Вывод войск был нелегкой в организационном и затратной в экономическом плане задачей, но Россия с ней успешно справилась.
Форт Порошенко: Украина просит у США военную базу
«Уверен, что с такой задачей по масштабной и оперативной переброске войск НАТО не справится», — подчеркнул генерал.
После таких односторонних шагов по демилитаризации Европы Россия вправе была ожидать аналогичных встречных шагов. Шаги последовали, но не встречные, а наступательные.
Процесс расширения НАТО ограничил сферу влияния России сначала в Восточной Европе, а затем и на постсоветском пространстве.
Украина в процессе вытеснения России с постсоветского пространства стала той «красной линией», которую пересекать не стоило.
Государственный переворот на Украине в феврале 2014 года, осуществленный при поддержке западных стран сразу после подписания 21 февраля 2014 года «мирового» соглашения между Януковичем и оппозицией, по оценке авторитетного американского специалиста Джона Фридмана, «был самый неприкрытый госпереворот в истории».
Можно спорить об адекватности реакции России, но реакция, бесспорно, была необходима.
«В итоге мы сегодня имеем в полноценном формате факт возрождения всех трех основных составляющих политики сдерживания России, применявшихся ранее западными странами по отношению к Советскому Союзу», — подчеркнул Золотарев.

Где точка кипения

Однако есть принципиальная разница между сдерживанием тогда и сейчас. Сегодня речь идет о военных потенциалах Североатлантического альянса с одной стороны и единственного государства с другой — России.
По оценкам генерала Золотарева, в Европе есть несколько государств, больных русофобией, но не настолько, чтобы стать инициаторами военного конфликта. Сегодня наибольшая угроза связана с внутриукраинским конфликтом.
«Мы имеем пример, когда США не смогли в 2008 году удержать своего партнера (Грузию. — «Газета.Ru») от попытки решить свои территориальные проблемы военным путем. Судя по всему, Соединенные Штаты пока удерживают президента Украины от подобных авантюр», — считает Золотарев.
Турки наступают на американцев и курдов
Если допустить, что киевское руководство решится на активные наступательные действия против двух своих непокорных республик, то Россия уже не имеет права остаться безучастной, полагает эксперт. В этом случае уже не удастся ограничиться добровольцами. Полноценный локальный военный конфликт с угрозой его эскалации фактически станет неизбежным.
Можно предположить и сценарий эскалации. Вмешательство Москвы во внутренний конфликт на Украине вызовет определенные шаги со стороны НАТО в военной сфере не только в части различных форм поддержки вооруженных сил Украины, но и давления на Россию. В частности, с большой вероятностью может быть предпринята попытка блокирования Калининградского района. Данные действия могут быть предприняты Польшей и в инициативном порядке (уровень русофобских настроений для этого в стране достаточный) в надежде на поддержку других членов альянса и скованность России на юго-западном направлении.
В этом случает Москва буде вынуждена нанести удар в районе Сувалкского коридора в интересах деблокирования Калининградского района, и это будет началом перерастания локального военного конфликта в региональный.
Однако, даже если киевское руководство удастся удержать от военной авантюры, военно-политическая обстановка сохраняет тенденцию к обострению. Оборонительная функция НАТО, находившаяся в дремлющем состоянии с начала 1990-х годов, ожила. Озабоченность России приближением инфраструктуры НАТО к своим границам оказалась оправданной.
Тревогу вызывает нарастающий уровень пропаганды, способный послужить катализатором для лавинообразного превращения случайного инцидента, вооруженного конфликта в локальный конфликт и вплоть до широкомасштабного ядерного.
Русские идут! Порошенко ждет вторжения танков на Украину
И сегодня, по мнению генерала, есть две конкретных первоочередных задачи: добиться прекращения ущемления интересов России на постсоветском пространстве со стороны Вашингтона и не допустить членства в НАТО Украины и Грузии; в случае выхода США из Договора о РСМД не допустить размещения таких ракет в Европе.

Нет поводов для беспокойства

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок в своем выступлении постарался рассеять представления коллективного Запада о российской военной угрозе. Он подчеркнул, что
Вооруженные силы России занимаются сугубо по планам мирного времени, и нет никаких разведывательных признаков перевода армии и флота с мирного на военное положение, оперативного развертывания войск на театрах военных действий, стратегических перегруппировок и развертывания стратегических резервов.
В конце концов, отметил Ходаренок, нет никаких признаков вывода российских войск (сил) в районы оперативного предназначения и создания ударных группировок, сегодня не производится перелет авиации на оперативные аэродромы и не осуществляется вывод ракетных войск и артиллерии на огневые позиции.
Более того, боевой и численный состав войск в северо-западном секторе за последние двадцать лет существенно сокращен. К примеру, воздушная мощь — решающая сила в современной войне. А два самых близких к Балтии (откуда сильнее всего раздаются крики о растущей российской военной угрозе) авиационных полка (722-й бомбардировочный в н. п. Смуравьево и 840-й тяжелобомбардировочный в н. п. Сольцы) расформированы уже много лет назад. И, в целом, группировка войск ВС РФ на северо-западном направлении не имеет наступательного характера.
Журналист обратил внимание, что между странами ЕС и Россией нет никаких противоречий (идеологических, экономических, территориальных и даже религиозных), которые требуется решать исключительно военным путем.
Европейцы обсуждают статьи в своей прессе об инциденте в Чёрном море
В качестве первоочередных практических мер по снижению напряженности между странами ЕС и России военный обозреватель «Газеты.Ru» предложил резко снизить градус истерии в СМИ (причем сделать это с обеих сторон), прекратить публикацию откровенно разжигательных материалов, в полном объеме восстановить работу Совета Россия-НАТО, углублять и расширять все возможные формы сотрудничества.

Болевые точки Европы

Депутат парламента Болгарии, профессор Пловдивского университета Иво Христов проанализировал, у каких вооруженных конфликтов в Европе и на подступах к ней есть потенциал, который может послужить детонатором полномасштабной войны на европейском континенте.
На Украине, по мнению Христова, в настоящее время уже есть как минимум две горячие точки: первая — юго-восток страны, Донбасс, вторая — уже сегодня и, скорее всего, завтра — конфликт в Азовском море. Лобовое столкновение в этом регионе между Москвой и Киевом произошло уже на днях.
Третья горячая точка, по мнению Христова, Сирия, где завершена только первая фаза конфликта. Четвертая — продолжающийся вооруженный конфликт в Ливии. В это войну вовлечены тем или иным образом США. Помимо этого, в Ливии уже присутствуют Китай и Россия, о чем говорят тесные контакты Москвы с генералом Хафтаром, отряды которого оперируют на востоке страны.
Пятая потенциально горячая точка — Косово. Из этого региона вполне возможно возгорание большого европейского пожара с участием влиятельных геополитических игроков.
Косово, напоминает Христов, — в центре Балкан. Это, с одной стороны, небольшой регион по площади, но там задействованы интересы очень крупных и важных игроков. Во-первых, это, конечно, США. После разрушения Югославии Вашингтон создал в Косово самую крупную военную базу в Европе, сравнимую с Рамштайном в Германии.
«Русские поддерживают всех террористов, которые хотят нас убить»
Американцы сделали умный шаг, сделав ставку на албанский фактор. Все балканские государства и народы традиционно смотрели как-то свысока на албанцев, полагая их стоящими на более низком уровне. Но этот народ только сейчас строится как нация, как государство, считает Христов. И демографический фактор в этой ситуации более чем весом.
По его мнению, на Балканах в настоящее время есть еще один весомый игрок — Турция. У Анкары очень интересный и профессиональный подход к балканским делам. Турция играет на противоречиях между Грецией и Македонией, между Сербией и Косово. Анкара ставит на албанцев и Боснию с Герцеговиной, как мусульманские регионы. Босния — очень важное с географической точки зрения место. Это мусульманский клин в центр Европы, считает Христов. Турция вкладывает в Боснию очень большие средства.
Наконец, третий очень важный игрок на Балканах — Китай. Отмечаются очень существенные инвестиции Пекина в ту же Боснию, более $2 млрд. Китай осуществляет свою деятельность в обстановке необычайно жесткой конкурентной борьбы с США.
У Китая пока только экономические соображения в регионе. Но эти интересы вряд ли останутся в неизменном виде, считает Христов. Китай уже практически купил самый большой порт в регионе — греческий Пирей. Ясно, что этот шаг является элементом большой геополитической игры. Маршрут в этом случае можно выстроить следующим образом — Пирей-Порт-Саид и китайская база на африканском континенте в Джибути. В Африку китайцы уже инвестировали более $100 млрд, а Индийский океан уже фактически некоторые называют внутренним китайским морем.
Последний по своей важности и весу игрок на Балканах — Европейский Союз, считает Христов. Причем единой европейской позиции по многим балканским вопросам в настоящее время просто нет, считает Христов.
«Газета.Ru» продолжит публикации наиболее интересных выступлений на XII Европейском Русском Форуме.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
194
Источник
Похожие новости
28 ноября 2018, 13:54
Попытка №2: на Украине вводят военное положение. LIVE
28 ноября 2018, 17:09
«Русские поддерживают всех террористов, которые хотят нас убить»
28 ноября 2018, 23:39
Предвыборная кампания: Путин вывел Порошенко на чистую воду

29 ноября 2018, 12:39
Турки наступают на американцев и курдов
28 ноября 2018, 13:54
Русские идут! Порошенко ждет вторжения танков на Украину
28 ноября 2018, 23:39
Могут скрыться: в Крыму арестовали украинских моряков
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
27 ноября 2018, 21:39
«Будьте добры, выйдите за пределы территориального моря»: В Сети появилась полная запись «азовских переговоров»
25 ноября 2018, 14:09
«Опасно маневрируют и не подчиняются требованиям»: что известно о провокации кораблей ВМС Украины в Азовском море
26 ноября 2018, 08:28
Азовское понимание
26 ноября 2018, 04:54
Зачем Порошенко подставил своих моряков на прорыв под Керчью
25 ноября 2018, 12:39
Украинские корабли незаконно пересекли государственную границу с РФ: Они направляются к Керченскому проливу
26 ноября 2018, 17:54
Украинских моряков будут судить за нарушение границы
26 ноября 2018, 06:39
«Так украинские ВМС ещё никто не оскорблял»: Захарова о сообщении «Дождя» про ситуацию в Азовском море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.