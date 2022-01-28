Музыкант Аким Апачев показал, как русские добровольцы едут спасать Донбасс. Ранее официальное заявление о подготовке акции появилось в группе СДД.

Аким Апачев в своих аккаунтах в TikTok и Telegram поместил видеоролик.

Поехали: добровольцы выдвигаются в Донбасс, - обозначено на видео.

Сюжет ролика следующий: молодой мужчина возвращается домой, меняет кроссовки на кирзовые ботинки, переодевается в камуфляжную форму, берёт рюкзак и закрывает за собой дверь. Последние кадры - скриншот с фотографией исполнительного директора Союза добровольцев Донбасса Андрея Пинчука.

Союз добровольцев Донбасса приступил к формированию подразделений для отправки на фронт, - гласит надпись.

В группе "ВКонтакте" Союза добровольцев Донбасса появилось официальное заявление Пинчука.

В начале обращения приводятся слова официального представителя командования Народной милиции ДНР полковника Эдуарда Басурина. Он сообщил, что, как только СНБО Украины одобрит план операции наступательных группировок, начнётся агрессия против Донецкой и Луганской народных республик.

По каналам Союза добровольцев Донбасса мы также получили информацию, подтверждающую факт подготовки Украиной к широкомасштабной агрессии с применением запрещённого вооружения в отношении республик Донбасса, - информировал Пинчук.

Он заверил, что организация в стороне не останется. Русские добровольцы начали формировать подразделения для защиты Донбасса от украинской агрессии, если таковая произойдёт.