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Русские добровольцы едут спасать Донбасс
28 января 2022, 22:30 • 409 • Политика
Музыкант Аким Апачев показал, как русские добровольцы едут спасать Донбасс. Ранее официальное заявление о подготовке акции появилось в группе СДД.
Аким Апачев в своих аккаунтах в TikTok и Telegram поместил видеоролик.
Сюжет ролика следующий: молодой мужчина возвращается домой, меняет кроссовки на кирзовые ботинки, переодевается в камуфляжную форму, берёт рюкзак и закрывает за собой дверь. Последние кадры - скриншот с фотографией исполнительного директора Союза добровольцев Донбасса Андрея Пинчука.
В группе "ВКонтакте" Союза добровольцев Донбасса появилось официальное заявление Пинчука.
В начале обращения приводятся слова официального представителя командования Народной милиции ДНР полковника Эдуарда Басурина. Он сообщил, что, как только СНБО Украины одобрит план операции наступательных группировок, начнётся агрессия против Донецкой и Луганской народных республик.
Он заверил, что организация в стороне не останется. Русские добровольцы начали формировать подразделения для защиты Донбасса от украинской агрессии, если таковая произойдёт.
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