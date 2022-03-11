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Русские дипломаты заявили о травле народов в Facebook и Instagram

11 марта 2022, 07:40  •  159 • Политика
Посольство России в США прокомментировало разрешение корпорацией Meta размещать призывы к насилию в отношении руководства России и наших военнослужащих в Facebook и Instagram. Русские дипломаты потребовали от властей США пресечь экстремистскую деятельность Meta, подчеркнув, что "пользователи Facebook и Instagram не наделяли руководителей этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать одни народы с другими".
Ранее, напомним, американская корпорация Meta разрешила размещать призывы к насилию в отношении руководства России и наших военнослужащих в Facebook и Instagram в связи со спецоперацией на Украине. Эту информацию подтвердил в Twitter и пресс-секретарь компании Энди Стоун. В посольстве России в США возмутились "агрессивной и преступной политикой Meta, ведущей к разжиганию ненависти и вражды" к гражданам России.
Русские дипломаты заявили, что действия корпорации Meta стали очередным "свидетельством объявленной нашей стране информационной войны без правил", а медиакорпорации "стали солдатами пропагандистской машины западных правящих кругов".
В посольстве озвучили требования к американским властям: "пресечь экстремистскую деятельность Meta". Дипломаты обратили внимание на развязанную компанией травлю народов в Facebook и Instagram.
"Пользователи Facebook и Instagram не наделяли руководителей этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать одни народы с другими", - подчёркивают дипломаты на своих страницах в соцсетях.

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