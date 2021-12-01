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Русские дипломаты заявили о попытках госпереворотов с участием США

01 декабря 2021, 12:25  •  137 • Политика
Министерство иностранных дел России выпустило заявление в связи с планами США провести так называемый "саммит за демократию".
Состоится мероприятие 9 и 10 декабря, собирают страны мира США. Русские дипломаты напомнили, что среди участников саммита, ратующих за продвижение демократии и прав человека, нет тех, кто близок к идеалу в обозначенных сферах.
В МИД России уверены, что США и их союзники "не могут и не должны претендовать на звание "маяка" демократии, так как сами имеют хронические проблемы в области свободы слова, избирательной системы, коррупции и прав человека". И это доказано фактами.
Так, например, де-факто средствами массовой информации в США и странах-союзниках управляют корпоративные и партийные элиты, запрещающие любое инакомыслие. А примерно год тому назад весь мир увидел, как в США проводятся избирательные кампании.
Как начала рассыпаться архаичная электоральная система этой страны. Существующий механизм учёта голосов продемонстрировал множество слабых звеньев. Миллионы американцев сомневаются в честности и прозрачности президентских выборов 2020 года.
Американские власти допустили репрессии в отношении участников акций протеста у Капитолия 6 января. Американцев начали называть "внутренними террористами", а десятки людей получили реальные тюремные сроки просто за свою политическую позицию.
Ещё одна грань двойных стандартов США - количество заключённых в тюрьмах, это более 2 миллионов человек:
Условия содержания во многих пенитенциарных учреждениях унижают человеческое достоинство. Вашингтон продолжает замалчивать случаи применения пыток в спецтюрьме в Гуантанамо. Спецслужбам США принадлежит авторство беспрецедентной для современного мира практики создания тайных тюрем на территориях союзных государств.
США оторваны от реальности в своих поучениях и демократизаторской риторике, уверены в МИД России. Более того, позиция Штатов лицемерна. Русские дипломаты призывают партнёров попробовать преодолеть собственный раскол в обществе по вопросам этики, ценностей, видения прошлого и будущего. А, преодолев раскол, можно заниматься и "экспортом демократии".
Претендующие на идеологическую и моральную правоту США и узкая группа их союзников подорвали к себе доверие агрессивными действиями на мировой арене под вывеской "продвижения демократии", - добавили в МИД России. - Силовые интервенции и попытки "смены режима" - их было более десятка за последние 30 лет, провокационные действия в военно-политической сфере зачастую грубо нарушают международное право, генерируют хаос и разруху.
В МИД России обещают внимательно следить за организуемым США событием и делать новые выводы. А всех зарубежных партнёров Россия призывает не чертить разделительные линии, а соблюдать международное право - именно на практике, а не на бумаге.

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