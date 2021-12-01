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Русские дипломаты заявили о попытках госпереворотов с участием США
01 декабря 2021, 12:25 • 137 • Политика
Министерство иностранных дел России выпустило заявление в связи с планами США провести так называемый "саммит за демократию".
Состоится мероприятие 9 и 10 декабря, собирают страны мира США. Русские дипломаты напомнили, что среди участников саммита, ратующих за продвижение демократии и прав человека, нет тех, кто близок к идеалу в обозначенных сферах.
В МИД России уверены, что США и их союзники "не могут и не должны претендовать на звание "маяка" демократии, так как сами имеют хронические проблемы в области свободы слова, избирательной системы, коррупции и прав человека". И это доказано фактами.
Так, например, де-факто средствами массовой информации в США и странах-союзниках управляют корпоративные и партийные элиты, запрещающие любое инакомыслие. А примерно год тому назад весь мир увидел, как в США проводятся избирательные кампании.
Американские власти допустили репрессии в отношении участников акций протеста у Капитолия 6 января. Американцев начали называть "внутренними террористами", а десятки людей получили реальные тюремные сроки просто за свою политическую позицию.
Ещё одна грань двойных стандартов США - количество заключённых в тюрьмах, это более 2 миллионов человек:
США оторваны от реальности в своих поучениях и демократизаторской риторике, уверены в МИД России. Более того, позиция Штатов лицемерна. Русские дипломаты призывают партнёров попробовать преодолеть собственный раскол в обществе по вопросам этики, ценностей, видения прошлого и будущего. А, преодолев раскол, можно заниматься и "экспортом демократии".
В МИД России обещают внимательно следить за организуемым США событием и делать новые выводы. А всех зарубежных партнёров Россия призывает не чертить разделительные линии, а соблюдать международное право - именно на практике, а не на бумаге.
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