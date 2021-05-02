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Русские дипломаты заставят СБ ООН услышать правду о "бойне в Одессе"

02 мая 2021, 19:15  •  235 • Политика
Русские дипломаты заставят Совет безопасности ООН услышать правду о "бойне в Одессе". Членам международной организации придётся услышать свидетелей преступления националистов.
Об этом в воскресенье сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
На следующей неделе мы проведём встречу по "формуле Арриа" (неформальная встреча с целью заслушать показания или что-то сообщить) по поводу бойни в Одессе и других преступлений украинских националистов. Слово дадут выжившим свидетелям, - пишет дипломат в Twitter.
Скриншот:Twitter/@Dpol_un
Таким образом он ответил на твит фотографа-фрилансера Дина О'Брайена, который написал в соцсети, что ни один из виновников пожара за все эти годы так и не был привлечён к суду.
Напомним, что в Одессе в воскресенье вспоминают жертв пожара в Доме профсоюзов, который произошёл 2 мая 2014 года. Группа украинских националистов в тот день устроила массовые беспорядки. Противники Евромайдана спрятались в Доме профсоюзов в попытке спастись от радикалов. Тогда националисты забросали здание коктейлями Молотова и подпёрли двери. Жертвам пожара стали 42 человека.

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