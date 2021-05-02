Русские дипломаты заставят СБ ООН услышать правду о "бойне в Одессе"

Русские дипломаты заставят Совет безопасности ООН услышать правду о "бойне в Одессе". Членам международной организации придётся услышать свидетелей преступления националистов.

Об этом в воскресенье сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

На следующей неделе мы проведём встречу по "формуле Арриа" (неформальная встреча с целью заслушать показания или что-то сообщить) по поводу бойни в Одессе и других преступлений украинских националистов. Слово дадут выжившим свидетелям, - пишет дипломат в Twitter.

Скриншот:Twitter/@Dpol_un

Таким образом он ответил на твит фотографа-фрилансера Дина О'Брайена, который написал в соцсети, что ни один из виновников пожара за все эти годы так и не был привлечён к суду.

Напомним, что в Одессе в воскресенье вспоминают жертв пожара в Доме профсоюзов, который произошёл 2 мая 2014 года. Группа украинских националистов в тот день устроила массовые беспорядки. Противники Евромайдана спрятались в Доме профсоюзов в попытке спастись от радикалов. Тогда националисты забросали здание коктейлями Молотова и подпёрли двери. Жертвам пожара стали 42 человека.