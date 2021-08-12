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Русские дипломаты указали на "бревно в глазу" США: "Вот некоторые ориентиры"

12 августа 2021, 08:55  •  127 • Политика
Дипломаты посольства России в Вашингтоне указали на "бревно в глазу" США. "Вот некоторые ориентиры", - подсказали "переживающим" о ситуации в России американским властям.
Таким образом русские дипломаты отреагировали на заявление официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, который позволил себе критические высказывания в адрес Москвы, якобы нарушающей права человека. В посольстве России отметили, что США пора обратить внимание на ситуацию в своей собственной стране.
"Вот некоторые ориентиры", - заявили в посольстве, сославшись на доклад "О ситуации с правами человека в отдельных странах", размещённый на сайте МИД России и в котором упоминаются в том числе и США.

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