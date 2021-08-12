|
Русские дипломаты указали на "бревно в глазу" США: "Вот некоторые ориентиры"
12 августа 2021, 08:55 • 127 • Политика
Дипломаты посольства России в Вашингтоне указали на "бревно в глазу" США. "Вот некоторые ориентиры", - подсказали "переживающим" о ситуации в России американским властям.
Таким образом русские дипломаты отреагировали на заявление официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, который позволил себе критические высказывания в адрес Москвы, якобы нарушающей права человека. В посольстве России отметили, что США пора обратить внимание на ситуацию в своей собственной стране.
"Вот некоторые ориентиры", - заявили в посольстве, сославшись на доклад "О ситуации с правами человека в отдельных странах", размещённый на сайте МИД России и в котором упоминаются в том числе и США.
Подпишитесь на нас
127
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 августа 2021, 02:35
|
05 августа 2021, 15:35
|
08 августа 2021, 23:20
|
09 августа 2021, 10:20
|
08 августа 2021, 17:50
|
07 августа 2021, 18:55
|
07 августа 2021, 13:25