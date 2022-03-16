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Русские дипломаты разъяснили, зачем Вашингтон насаждает русофобию: "Не мы отказались от поставок"
16 марта 2022, 05:35 • 131 • Политика
США насаждает русофобию, стремясь выставить Россию абсолютным мировым злом. Посольство России в Вашингтоне разъяснило, зачем это нужно Белому дому. "Не мы отказались от поставок", - напомнили дипломаты.
Телеканал Fox Business сообщил, что Белый дом попросил блогеров говорить о якобы имеющейся вине России в топливном кризисе Соединённых Штатов.
Посольство России в Вашингтоне считает, что эта новость только подтверждает: власти США хотят и дальше зарабатывать политические очки, насаждая русофобию. Те, кто оценивают ситуацию объективно, понимают, что так можно оправдать провалы в решении проблем внутри Штатов.
В диппредставительстве отметили, что рост цен и инфляция были вызваны финансовыми вливаниями в американскую экономику. Во-первых, эти вливания необеспеченные, во-вторых, огромные – речь о триллионах долларов. Третья причина – санкционные войны против стран, которые в Белом доме посчитали неугодными.
"Россия – надёжный поставщик энергоресурсов, доказавший это десятилетиями взаимовыгодного партнёрства со всеми государствами мира. Не мы отказались от поставок топлива в США", - цитирует РИА Новости сообщение посольства.
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