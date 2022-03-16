Русские дипломаты разъяснили, зачем Вашингтон насаждает русофобию: "Не мы отказались от поставок"

США насаждает русофобию, стремясь выставить Россию абсолютным мировым злом. Посольство России в Вашингтоне разъяснило, зачем это нужно Белому дому. "Не мы отказались от поставок", - напомнили дипломаты.

Телеканал Fox Business сообщил, что Белый дом попросил блогеров говорить о якобы имеющейся вине России в топливном кризисе Соединённых Штатов.

Посольство России в Вашингтоне считает, что эта новость только подтверждает: власти США хотят и дальше зарабатывать политические очки, насаждая русофобию. Те, кто оценивают ситуацию объективно, понимают, что так можно оправдать провалы в решении проблем внутри Штатов.

В диппредставительстве отметили, что рост цен и инфляция были вызваны финансовыми вливаниями в американскую экономику. Во-первых, эти вливания необеспеченные, во-вторых, огромные – речь о триллионах долларов. Третья причина – санкционные войны против стран, которые в Белом доме посчитали неугодными.

"Россия – надёжный поставщик энергоресурсов, доказавший это десятилетиями взаимовыгодного партнёрства со всеми государствами мира. Не мы отказались от поставок топлива в США", - цитирует РИА Новости сообщение посольства.