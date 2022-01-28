Русские дипломаты покидают США. Посол напомнил о двухэтапной высылке

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что за этот год по требованию Вашингтона десятки сотрудников русских дипмиссий должны будут покинуть Штаты.

Из США уже выезжают сотрудники русских дипмиссий. Как сообщил посол России в США Анатолий Антонов, в ноябре прошлого года от Вашингтона был передан список тех, кто должен будет покинуть страну.

Высылка по требованию Вашингтона осуществляется в два этапа. Всего этот процесс затронет более полусотни представителей России. Так, США уже покинули 23 сотрудника. Вскоре на родину отправятся ещё четыре представителя.

По плану, выданному Вашингтоном, 27 сотрудников должны уехать из Соединённых Штатов к 30 января, а ещё 28 - к 30 июня.

Антонов уточнил, что ответные действия Москвы на эти выходки Белого дома будут соразмерными.

"Что касается наших ответных действий, слово остаётся за Москвой. При любых обстоятельствах мы действуем на основе взаимности", - указал он. Комментарий посла опубликован на странице в Facebook диппредставительства России.