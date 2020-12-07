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Русские дипломаты ответили на попытку США заселить Курилы японцами: "Знайте "красные линии"
07 декабря 2020, 03:20 • 90 • Политика
Русские дипломаты ответили на попытку Госдепартамента США "заселить" Курилы японцами. "Знайте свои границы и "красные линии", - жёстко пояснили в МИД России.
МИД России отреагировал на действия американской стороны, которая считает проживающих на Южных Курилах российских граждан "уроженцами Японии". Комментарий был опубликован в Twitter.
Речь идёт о правилах розыгрыша американских грин-карт, которые опубликованы на официальном сайте Госдепартамента Соединённых Штатов. Первыми на них обратили внимание японские журналисты.
Как заявили в русском дипведомстве, американская сторона поставила под сомнения итоги Второй мировой войны, поощряя реваншизм. Это доказывает, что США являются ревизионистской державой, ибо в 1945 году Курильские острова официально стали частью Советского Союза.
"Знайте свои границы и "красные линии", - пояснили дипломаты.
Ранее новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга призвал поставить точку в вопросе о принадлежности архипелага, заключив мирный договор. Позиция же Москвы звучит следующим образом: подписать договор, после чего приступить к обсуждению остальных вопросов.
Как пояснил сенатор Владимир Джабаров, Токио не сможет вернуть себе Курильские острова, которые остаются территорией России. Дело в том, что в обновлённой Конституции чётко прописано, что Россия не может отторгать часть своей территории в пользу другого государства.
"Мы никогда не обещали японцам, что решением этих вопросов будет передача наших территорий", - цитирует слова парламентария телеканал "360".
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