Русские дипломаты остудили "милитаристский угар" Госдепа США и СМИ

Посольство России в США весьма жёстко прокомментировало заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, который попытался уличить Россию в распространении дезинформации по ситуации на Украине. Русские дипломаты одним постом остудили "милитаристский угар" и Госдепа США, и СМИ.

"Очевидно, что раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно, - высказались без обиняков в посольстве России в США. - Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается".

В комментарии диппредставительства в Facebook, таким образом, обратили внимание на заявление пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса, которое он сделал в интервью телеканалу CNN. В частности, американский чиновник, как подчёркивают русские дипломаты, уже не в первый раз попытался уличить Россию в распространении дезинформации по ситуации на Украине.

Но наши дипломаты подобной вольности Прайсу не спустили, как и журналистам, припомнив последним их прямой репортаж из Киева, больше напоминающий "обратный отсчёт мнимому вторжению, назначенному телеканалом на утро 16 февраля". Наблюдать за псевдовторжением всем желающим предлагалось онлайн.

Русские дипломаты своим постом в соцсети остудили "милитаристский угар" Госдепа США и СМИ, призвав к решению важных вопросов.

"Призываем Госдепартамент не подпитывать "милитаристский угар" журналистов и сосредоточиться на действительно важных вопросах дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта", - говорится в сообщении посольства.