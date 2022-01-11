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Русские дипломаты обнулили спекуляцию Белого дома на "переговорах века"
11 января 2022, 06:45 • 137 • Политика
Посольство России в США жёстко прокомментировало заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о подготовке Вашингтона к возможному распространению Москвой дезинформации о "переговорах века". Русские дипломаты назвали подобную спекуляцию Белого дома безосновательной и обнулили её одним фактом о документах.
Своё решительное опровержение на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки посольство России в США опубликовало на своей странице в Facebook.
"Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности, - говорится в сообщении русских дипломатов. - Наша страна с самого начала демонстрировала максимальную транспарентность в том, что касается этого диалога".
Обнуляя спекуляцию Белого дома на "переговорах века" (как прозвали в народе переговоры России и США в Женеве по гарантиям безопасности), наши дипломаты привели неоспоримое доказательство своим словам, напомнив, что Россия предала вниманию международной общественности проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности.
Возмущение посольства вызвало заявление Псаки во время брифинга 10 января о подготовке Соединённых Штатов к возможному распространению нашей страной дезинформации о ходе "переговоров века" в Женеве.
Со своей стороны русские дипломаты высказались в пользу открытости и со стороны американцев.
"В свою очередь, ожидаем взаимной открытости и с американской стороны. Призываем коллег отказаться от безосновательных спекуляций в адрес своих партнёров по консультациям, - отметили в посольстве. - Тем более что такой подход свидетельствует о деградации культуры ведения переговоров".
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