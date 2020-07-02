Русские дипломаты дали подсказку New York Times после вброса о талибах

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали новую информацию The New York Times о якобы имевшем место сговоре между РФ и "Талибаном"*.

Ранее американское издание написало о том, будто бы посредником в диалоге между Москвой и афганскими боевиками выступил некий наркоторговец Рахмат Азизи.

В недавней статье NYT утверждалось, якобы военная разведка РФ предлагала членам бандформирований денежное вознаграждение за атаки на американских военных в Афганистане. В МИД эту публикацию назвали фейком.

Глава второго департамента Азии российского дипломатического ведомства, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заметил в интервью РИА Новости, что сообщения прессы США порождают всё новые и новые вопросы, но не дают никаких ответов - "фальшивки тоже надо готовить тщательно". Он добавил, что не слышал о человеке по имени Рахмат Азизи.

Нам нужны доказательства, а их нет. Это голословные утверждения, - подчеркнул дипломат.

*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.