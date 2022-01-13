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Русские десантники возвращаются из Казахстана: Первые - уже на родине
13 января 2022, 21:10 • 40 • В мире
Первые подразделения русских десантников уже вернулись из Казахстана.
В Минобороны России сообщили о возвращении первых подразделений десантников из Казахстана. В ведомстве указали, что бойцы, входившие в состав сил ОДКБ, вернулись в пункт постоянной дислокации в Иваново.
В министерстве добавили, что переброска военных осуществляется четырьмя самолётами Ил-76мд.
В секретариате ОДКБ ранее уточняли, что был утверждён документ о возвращении миротворческого контингента в страны дислокации.
Напомним, что во время беспорядков в Казахстане действующий лидер республики Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ за поддержкой. Миротворцы были направлены для охраны объектов инфраструктуры.
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