Русские десантники возвращаются из Казахстана: Первые - уже на родине

Первые подразделения русских десантников уже вернулись из Казахстана.

В Минобороны России сообщили о возвращении первых подразделений десантников из Казахстана. В ведомстве указали, что бойцы, входившие в состав сил ОДКБ, вернулись в пункт постоянной дислокации в Иваново.

В министерстве добавили, что переброска военных осуществляется четырьмя самолётами Ил-76мд.

В секретариате ОДКБ ранее уточняли, что был утверждён документ о возвращении миротворческого контингента в страны дислокации.

Напомним, что во время беспорядков в Казахстане действующий лидер республики Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ за поддержкой. Миротворцы были направлены для охраны объектов инфраструктуры.