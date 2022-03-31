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Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса: До Киева не добежал

31 марта 2022, 09:20  •  54 • Политика
Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса, который с особым удовольствием расправлялся с неугодными ему русскими людьми с 2014 года. Злодей не успел добежать до Киева - возмездие настигло в окрестностях столицы.
По данным блогера и обозревателя Сергея Колясникова, один из так называемых "киборгов" (боевики ВСУ, которые долгое время вели обстрелы жилых кварталов Донецка из аэропорта имени Сергея Прокофьева и были названы украинской преступной властью для героизации "киборгами"), а также нацист и идейный убийца жителей Донбасса Тарас Коваль с позывным Вальтер был уничтожен русскими десантниками под Киевом.
Стоит отметить, что боевик уходил от возмездия долгих восемь лет - с 2014 года он добровольно участвовал в террористической карательной операции против Донбасса.
"В укропабликах скорбь и вой", - констатирует Колясников.

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