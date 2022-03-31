Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса, который с особым удовольствием расправлялся с неугодными ему русскими людьми с 2014 года. Злодей не успел добежать до Киева - возмездие настигло в окрестностях столицы.

По данным блогера и обозревателя Сергея Колясникова, один из так называемых "киборгов" (боевики ВСУ, которые долгое время вели обстрелы жилых кварталов Донецка из аэропорта имени Сергея Прокофьева и были названы украинской преступной властью для героизации "киборгами"), а также нацист и идейный убийца жителей Донбасса Тарас Коваль с позывным Вальтер был уничтожен русскими десантниками под Киевом.

Стоит отметить, что боевик уходил от возмездия долгих восемь лет - с 2014 года он добровольно участвовал в террористической карательной операции против Донбасса.

"В укропабликах скорбь и вой", - констатирует Колясников.