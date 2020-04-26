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Русские, держитесь! Гора в Швейцарии окрасилась в цвета российского триколора
26 апреля 2020, 19:10 • 63 • Политика
Гора Маттерхорн в Швейцарии в цветах российского флага стала символом солидарности страны с Россией в деле борьбы с пандемией коронавируса.
В Швейцарии окрасили гору Маттерхорн в цвета российского флага, чтобы выразить солидарность с Россией в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Снимок горы в цветах триколора опубликовал на своей странице в Twitter медиаэксперт Дмитрий Смирнов.
На фото можно увидеть вершину горы, окрашенную специальным проектором в цвета флага России, на фоне ночного неба. Также на снимке видны огни ночного города, расположенного под горой.
Отметим, что Маттерхорн является вершиной в Пеннинских Альпах. Чтобы окрасить её в цвета триколора, проектор осветил площадь горы на более чем тысячу квадратных метров. Таким экстравагантным способом власти и жители Швейцарии выразили солидарность с Россией в борьбе с пандемией.
Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175
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