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Русские держали Лондон "на мушке" после угроз Путину и Лукашенко: Британцы ответили 28 самолётами
22 сентября 2020, 01:05 • 63 • В мире
Начиная с последней недели августа близ российских границ заметно увеличилась интенсивность патрулирования как на море, так и в воздухе. К примеру, 28 самолётов Королевских военно-воздушных сил Британии были замечены над Чёрным морем и у Кольского полуострова. Возможно, это был "британский ответ русским", которые продолжают держать Лондон "на мушке", особенно после того, как были озвучены угрозы Путину и Лукашенко.
У самолётов и военных кораблей Британии, которые по-прежнему патрулируют российские границы, есть вполне определённая цель - они надеются выявить слабости российской обороны для того, чтобы "использовать эти знания в будущем".
Как пишет газета The Sunday Times, подобную спецоперацию можно с уверенностью назвать беспрецедентной. Издание отмечает, что численность британских группировок самолётов, "контролирующих" российские границы, нередко достигала пяти единиц. В них входили такие воздушные машины, как истребители Typhoon, самолёты-заправщики Voyager, самолёт радиолокационной разведки и управления нанесением ударов Sentinel, стратегический самолёт-разведчик RC-135 и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.
По данным издания, которое ссылается на военные источники, патрулирование вдоль границ России в районе Чёрного моря стало более интенсивным с того момента, как появилось первое сообщение о полётах истребителей Typhoon над Украиной.
Впервые были отмечены полёты Typhoon близ Мурманска. Для этого британским истребителям пришлось преодолеть около двух с половиной тысяч километров. При этом, отмечает издание, появление истребителей в регионе совпало с возглавляемой британскими ВМС международной морской операцией за Северным полярным кругом.
По данным Минобороны Британии, цель этой операции заключалась в том, чтобы продемонстрировать приверженность стран НАТО свободной навигации в данном регионе. Участие же в ней принимают фрегат типа 23 Sutherland и танкер "Тайдспринг" класса "Тайд" ВМС Великобритании, эскадренный миноносец типа Arleigh Burke ВМС США и фрегат Thor Heyerdahl типа Fridtjof Nansen ВМС Норвегии при поддержке датского патрульного самолёта.
Напомним, во время недавних переговоров лидеров России и Белоруссии, которые проходили в Сочи, в акватории Чёрного моря находились три бомбадировщика B-52H Stratofortress ВВС США. Все три прилетели с авиационной базы Фэрфорд в Великобритании. Но и это ещё не всё.
Как сообщал topcor.ru, поддержку этим экипажам оказывали воздушные танкеры KC-135 Stratotanker, а функцию разведки исполняли Sentinel R.1 ВВС Великобритании. Заметили в районе и транспортники MC-130J Commando II ВВС США, которые используются для дозаправки или эвакуации спецназа. Словом, полный "фарш".
Развернувшаяся в акватории Чёрного моря спецоперация представляла угрозу для первых лиц России и Белоруссии, полагают авторы заметки. В то же время отмечается, что реальное нанесение ударов противника в подобной ситуации - это всё же нечто из области фантастики.
Как бы то ни было, Россия, заметив группу, предприняла ответные шаги. Ту-160 ВКС России пролетели над акваториями Баренцева и Норвежского морей, после чего зашли в воздушное пространство Северной Атлантики. На отдельных участках пути "Белых лебедей" сопровождали МиГ-31.
Однако, уверен военный эксперт Алексей Леонков, полёт российских ракетоносцев Ту-160 на самом деле был зеркальным ответом на недавние полёты американских стратегических бомбардировщиков B-52.
Он добавил, что полёт Ту-160 был чётким сигналом, что если Запад продемонстрирует свою силу, то Россия тоже может продемонстрировать. По словам эксперта, то, что было показано, это были ещё "цветочки". Россия может показать и "ягодки".
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