Русские держали Лондон "на мушке" после угроз Путину и Лукашенко: Британцы ответили 28 самолётами

У самолётов и военных кораблей Британии, которые по-прежнему патрулируют российские границы, есть вполне определённая цель - они надеются выявить слабости российской обороны для того, чтобы "использовать эти знания в будущем".

Как пишет газета The Sunday Times, подобную спецоперацию можно с уверенностью назвать беспрецедентной. Издание отмечает, что численность британских группировок самолётов, "контролирующих" российские границы, нередко достигала пяти единиц. В них входили такие воздушные машины, как истребители Typhoon, самолёты-заправщики Voyager, самолёт радиолокационной разведки и управления нанесением ударов Sentinel, стратегический самолёт-разведчик RC-135 и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

По данным издания, которое ссылается на военные источники, патрулирование вдоль границ России в районе Чёрного моря стало более интенсивным с того момента, как появилось первое сообщение о полётах истребителей Typhoon над Украиной.

Впервые были отмечены полёты Typhoon близ Мурманска. Для этого британским истребителям пришлось преодолеть около двух с половиной тысяч километров. При этом, отмечает издание, появление истребителей в регионе совпало с возглавляемой британскими ВМС международной морской операцией за Северным полярным кругом.

По данным Минобороны Британии, цель этой операции заключалась в том, чтобы продемонстрировать приверженность стран НАТО свободной навигации в данном регионе. Участие же в ней принимают фрегат типа 23 Sutherland и танкер "Тайдспринг" класса "Тайд" ВМС Великобритании, эскадренный миноносец типа Arleigh Burke ВМС США и фрегат Thor Heyerdahl типа Fridtjof Nansen ВМС Норвегии при поддержке датского патрульного самолёта.

Напомним, во время недавних переговоров лидеров России и Белоруссии, которые проходили в Сочи, в акватории Чёрного моря находились три бомбадировщика B-52H Stratofortress ВВС США. Все три прилетели с авиационной базы Фэрфорд в Великобритании. Но и это ещё не всё.

Как сообщал topcor.ru, поддержку этим экипажам оказывали воздушные танкеры KC-135 Stratotanker, а функцию разведки исполняли Sentinel R.1 ВВС Великобритании. Заметили в районе и транспортники MC-130J Commando II ВВС США, которые используются для дозаправки или эвакуации спецназа. Словом, полный "фарш".

Развернувшаяся в акватории Чёрного моря спецоперация представляла угрозу для первых лиц России и Белоруссии, полагают авторы заметки. В то же время отмечается, что реальное нанесение ударов противника в подобной ситуации - это всё же нечто из области фантастики.

Как бы то ни было, Россия, заметив группу, предприняла ответные шаги. Ту-160 ВКС России пролетели над акваториями Баренцева и Норвежского морей, после чего зашли в воздушное пространство Северной Атлантики. На отдельных участках пути "Белых лебедей" сопровождали МиГ-31.

Однако, уверен военный эксперт Алексей Леонков, полёт российских ракетоносцев Ту-160 на самом деле был зеркальным ответом на недавние полёты американских стратегических бомбардировщиков B-52.

Мы чётко обозначали, что подобного рода выкрутасы около наших границ мы воспринимаем как военную угрозу, несмотря на то что они включают транспондеры, чтобы мы их не посбивали. Всему есть предел, должны быть определённые приличия. Даже во времена холодной войны так близко к нам бомбардировщики не подлетали. Всегда держались в определённой сторонке, - сказал Алексей Леонков в интервью Царьграду.

Он добавил, что полёт Ту-160 был чётким сигналом, что если Запад продемонстрирует свою силу, то Россия тоже может продемонстрировать. По словам эксперта, то, что было показано, это были ещё "цветочки". Россия может показать и "ягодки".