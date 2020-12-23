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Русские депутаты сказали правду и заставили Казахстан поволноваться

23 декабря 2020, 16:15  •  90 • Политика
Депутаты Вячеслав Никонов и Евгений Фёдоров сказали правду о территории Казахстана и заставили поволноваться МИД соседнего государства. В результате министр Мухтар Тлеуберди даже наговорил резких слов.
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров полагает, что Казахстан получил свои территории в подарок или, если хотите, в аренду после выхода из состава СССР. И эти земли, если уж совсем честно, не мешало бы вернуть. Или же восстановить единое государство с Россией. Подобную позицию Фёдоров отстаивал в эфире YouTube-канала "Белрусинфо".
Схожую позицию занимает и депутат Госдумы Вячеслав Никонов. В эфире Первого канала он сказал, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России". После высказывания в Министерство иностранных дел Казахстана вызвали временного представителя посольства России. И сегодня по следам высказываний и реакции на них министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что депутаты выражали частную точку зрения. В Казахстане, как отметил Тлеуберди, её считают неприемлемой.
Если говорить о словах Фёдорова, и вчера также он повторился, то я как казах и гражданин Казахстана хочу сказать - это задевает мою гордость, - сказал министр. - Имея высшее образование, зная историю нашей родины, я бы ответил на это высказывание на русском языке следующим образом - это бред сивой кобылы.
Тлеуберди предложил "опираться на историков, учёных" в подобных суждениях.
Тут стоит добавить, что Россия и Казахстан строят доверительное партнёрство. Но и вопрос демаркации границ пока не завершён. Из-за пандемии работы были прерваны. По словам министра, завершить планы предстоит в ближайшие два года.
Также напомним, что в Казахстане участились случаи дискриминации русских. А блогера, указывающего на подобную стыдную страницу современной истории, арестовали. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на деятельность Ермека Тайчибекова. В России его, вероятно, знают немногие, зато на родине Тайчибеков, будучи этническим казахом и мусульманином, имеет репутацию откровенного "русского империалиста". Чего и сам не отрицает, открыто заявляя:
За Россию я потому, что это моя Родина, а Казахстан, где я живу, в моём понимании - исторически неотъемлемая часть России. Из-за этого я за Россию, вне зависимости от того, какая она - хорошая или плохая.
Он открыто призывает к интеграции с Россией Казахстан и другие постсоветские республики, за что и преследуется сегодня в Казахстане.
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