Русские будут расширять военное сотрудничество: Зачем Путин звонил в Латинскую Америку

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал состоявшиеся переговоры президента с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

Россия намерена расширять сотрудничество со странами Латинской Америки. Как заявил в ходе своего выступления в Госдуме министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия будет плотнее сотрудничать с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа.

Об этом, в частности, шла речь в хоте телефонного разговора президента России Владимира Путина с лидерами указанных стран.

Сотрудничество будет расширено в том числе в военной и военно-технической сферах, указал Лавров.

По словам главы МИД, есть планы, что в ближайшее время пройдут очередные заседания соответствующих комиссий по взаимодействию со странами латинской Америки.

"У нас, действительно, очень тесные, добрые, давние отношения с латиноамериканскими странами, не только с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, хотя они, наверное, наши ближайшие партнеры и друзья. Но в последнее время количество этих друзей увеличивается", - подчеркнул Лавров.