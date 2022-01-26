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Русские будут расширять военное сотрудничество: Зачем Путин звонил в Латинскую Америку

26 января 2022, 15:40  •  88 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал состоявшиеся переговоры президента с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.
Россия намерена расширять сотрудничество со странами Латинской Америки. Как заявил в ходе своего выступления в Госдуме министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия будет плотнее сотрудничать с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа.
Об этом, в частности, шла речь в хоте телефонного разговора президента России Владимира Путина с лидерами указанных стран.
Сотрудничество будет расширено в том числе в военной и военно-технической сферах, указал Лавров.
По словам главы МИД, есть планы, что в ближайшее время пройдут очередные заседания соответствующих комиссий по взаимодействию со странами латинской Америки.
"У нас, действительно, очень тесные, добрые, давние отношения с латиноамериканскими странами, не только с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, хотя они, наверное, наши ближайшие партнеры и друзья. Но в последнее время количество этих друзей увеличивается", - подчеркнул Лавров.

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