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Русские британцы имеют связи с Путиным. Политолог дал совет Лондону

22 июля 2020, 17:05  •  69 • Политика
Многие русские британцы имеют связи с Путиным, утверждает газета Times. Политолог Владимир Корнилов в связи с этим дал совет Лондону, заметив, что у России тоже накопилось немало вопросов к отечественным бизнесменам, проживающим в Соединённом Королевстве.
Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на обложку свежей газеты Times. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
На первой полосе британского издания значится следующее - "Многие русские, живущие в Британии, имеют тесные связи с Путиным". Эксперт также поделился в соцсети снимком обложки с изображением российского президента.
Обложка сегодняшней Таймс: "Многие русские, живущие в Британии, имеют тесные связи с президентом Путиным" ))) Дорогие британцы, а вы их обратно в Россию пришлите, раз они так опасны. В России ко многим этим чичваркиным тоже немало вопросов накопилось pic.twitter.com/L7jQS5wZnY
- Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) July 22, 2020
Корнилов усомнился в верности данного утверждения и в связи с этим дал совет властям Соединённого Королевства.
Дорогие британцы, а вы их обратно в Россию пришлите, раз они так опасны. В России ко многим этим чичваркиным тоже немало вопросов накопилось, - написал он.
Многие интернет-пользователи поддержали призыв политолога, напомнив также ещё об одном важном моменте.
И деньги с их счетов не забудьте вернуть… - добавил Александр Русанов.

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