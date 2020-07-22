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Русские британцы имеют связи с Путиным. Политолог дал совет Лондону
22 июля 2020, 17:05 • 69 • Политика
Многие русские британцы имеют связи с Путиным, утверждает газета Times. Политолог Владимир Корнилов в связи с этим дал совет Лондону, заметив, что у России тоже накопилось немало вопросов к отечественным бизнесменам, проживающим в Соединённом Королевстве.
Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на обложку свежей газеты Times. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
На первой полосе британского издания значится следующее - "Многие русские, живущие в Британии, имеют тесные связи с Путиным". Эксперт также поделился в соцсети снимком обложки с изображением российского президента.
Корнилов усомнился в верности данного утверждения и в связи с этим дал совет властям Соединённого Королевства.
Многие интернет-пользователи поддержали призыв политолога, напомнив также ещё об одном важном моменте.
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