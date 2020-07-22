Русские британцы имеют связи с Путиным. Политолог дал совет Лондону

Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на обложку свежей газеты Times. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

На первой полосе британского издания значится следующее - "Многие русские, живущие в Британии, имеют тесные связи с Путиным". Эксперт также поделился в соцсети снимком обложки с изображением российского президента.

Обложка сегодняшней Таймс: "Многие русские, живущие в Британии, имеют тесные связи с президентом Путиным" ))) Дорогие британцы, а вы их обратно в Россию пришлите, раз они так опасны. В России ко многим этим чичваркиным тоже немало вопросов накопилось pic.twitter.com/L7jQS5wZnY - Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) July 22, 2020

Корнилов усомнился в верности данного утверждения и в связи с этим дал совет властям Соединённого Королевства.

Дорогие британцы, а вы их обратно в Россию пришлите, раз они так опасны. В России ко многим этим чичваркиным тоже немало вопросов накопилось, - написал он.

Многие интернет-пользователи поддержали призыв политолога, напомнив также ещё об одном важном моменте.