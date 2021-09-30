Русские бойцы приходят в Мали. Европа забилась в истерике

"Там, где мы, там мир. Справедливость превыше всего. Мы против тех, кто убивает детей, женщин и стариков". Этими словами открывается официальный сайт организации, саму себя называющей "частной компанией военного консалтинга "Группа Вагнера", а своих служащих – добровольцами. Но что-то, видно, неправильное в вышеприведённых лозунгах, раз практически вся Европа нервно вскинулась от одного лишь намёка, что эта частная военная компания заходит в африканское государство Мали. Или, быть может, что-то не так с нервной Европою?

Европу взорвало 25 сентября 2021 года. Сразу после того, как премьер-министр Республики Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что его страна чувствует себя покинутой Францией. И потому для дальнейшей борьбы с исламистскими террористами власти страны обратились к российской частной военной компании (ЧВК).

Как Мали оказалась брошенной

Мали – большая, но бедная страна, большею частью лежащая в пустыне Сахара. Это крупнейший в регионе экспортёр хлопка и третий в Африке добытчик золота – около 50 тонн в год. Впрочем, при общих оцениваемых запасах этого металла в 600–800 тонн перспективы на длительное кормление от этого ресурса кажутся достаточно призрачными. Да и общий объём экспортных заработков – немногим больше 3 млрд долларов в год на 14 млн населения – не кажется впечатляющим.

Есть ещё уран, бокситы, руды чёрных и цветных металлов. Много всего, но по мелочи. Вот, скажем, в соседней Гвинее запасы бокситов – одни из крупнейших в мире. Логично, что, как только кризис на Западе усилился, Париж устроил там военный переворот. Старая добрая европейская традиция, когда прижмёт.

Но в Мали французский бизнес не имеет значимых оборотов.

Зато там на протяжении меньше года произошло сразу два военных переворота. И второй из них Парижу очень не понравился. Хотя виноват в нём в значительной мере он сам. Вместе со своими европейскими союзниками по НАТО.

Дело в том, что вся северо-восточная часть Мали контролируется исламистами из группировки "Ансар-ад-Дин". Более того, здесь вообще провозглашено Независимое Государство Азавад.

Исламизм в этой на 98% исламской стране – не новость, вот только гражданская война здесь в исполнении салафитов началась после разгрома той же Франциею соседней Ливии. Вырвавшиеся из-под жёсткой длани полковника Каддафи туареги решили, что им очень не хватает собственного государства. А по Мали их племена тоже кочуют.

Надо признать, Запад по инициативе Парижа действительно двинулся тогда, в 2013 году, на защиту этой бывшей части колониальной Французской Западной Африки. Была даже утверждена многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Западные же военные взялись за боевую подготовку малийской армии.

Вот только практически не преуспели. Контингенты западных миротворцев пугливо сидели по базам, в то время как правительство страны контроль над северными районами практически потеряло. Такое положение дел вызвало естественное недовольство в столице Мали Бамако. Вот оное и выразило себя в двух военных переворотах – в августе 2020 года и в мае 2021-го.

На второй путч, который закончился приходом к власти полковника Ассими Гоита, Париж и отреагировал как раз не очень адекватно. Президент Франции Эммануэль Макрон на нашёл ничего лучше, нежели объявить о сворачивании военной помощи Мали и начале вывода французского воинского контингента. До конца нынешнего года должны закрыться части военных баз в городах Кидаль, Тесалит и Томбукту.

Вот только перенос обычаев своей семейной жизни на международную политику Макрону не помог не только в Евразии, России и Америке, но и в Африке. Сурового полковника Гоита попытка французов топнуть ножкой и пригрозить уйти к маме не впечатлила. Он попросту обратил свой взор туда, где мог обрести и новых военных советников, и новых защитников.

К России он обратил свой взор.

Каково Африке без Эстонии?

Реакция в Европе на такую инициативу была бурной.

Министр обороны Франции Флоранс Парли сразу же пригрозила Мали "международной изоляцией". Министр иностранных дел Жак-Ив Ле Дриан усугубил:

Это совершенно несовместимо с нашим военным присутствием.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала:

Если сотрудничество Мали с группами российских наёмников подтвердится, это будет ставить под вопрос мандат бундесвера, и вместе с бундестагом нам нужно будет сделать выводы.

Солидарность с такой позицией выразили главы военных ведомств ещё восьми стран НАТО и нейтральной Финляндии. Всех заставила открыть рот также нейтральная Швеция, посулившая всё это так не оставить:

Мы не станем с этим мириться!

Где Швеция и где Мали?

А "общий знаменатель" в лице внешнеполитической службы ЕС аж дважды предупредила власти Мали о возможных "последствиях для двусторонних отношений".

Но больше всего планету в дрожь вогнала… Эстония! Эта страна громко и чётко – и, главное, необычайно скорострельно – пригрозила вывести свои войска из Мали, если в эту страну зайдут русские военные компании. На фоне такой страшной для человечества перспективы поблёкла даже истерика Франции!

Не подумайте чего худого – могучий вклад Эстонии в защиту Мали от терроризма ограничивается лишь участием её воинского контингента в 50 человек в охране французской базы в городе Гао. Но всё же готовность бросить союзника, оставив караулку на произвол русских, требует какого-то разумного объяснения. А не того, что дал эстонский министр обороны Калле Лаанет, заявивший:

Могут ли французы сотрудничать плечом к плечу с российской охранной компанией – это решать французам, но эстонцы и наши военнослужащие этого точно делать не могут, поскольку самая большая угроза для нас по-прежнему исходит со стороны востока – от России.

Какой принципиальный товарищ!

Всё, кончилась Африка. Куда она теперь без грозных эстонских берсерков…

Отчего так страшно Франции?

Европейская истерика, по крайней мере пока, не слишком проняла новые власти Мали. Как раз на днях в столице страны Бамако прошла демонстрация. На ней люди не то что не рыдали из-за угроз Макрона вывести французских наёмников из Иностранного легиона, а прямо требовали скорейшего их ухода. И да – ввода русских миротворцев.

Русские спасли Сирию, Центрально-Африканскую Республику – спасут и нас,

– таков был общий глас. Несомненно, вполне подготовленный.

Впрочем, согласно данным Фонда защиты национальных ценностей, который провёл соответствующий опрос среди населения Мали, именно после обращения нового президента Ассими Гоита уровень доверия к нему возрос до 72,5%. При этом 83% опрошенных выступили против нахождения на территории страны французских военных.

Впечатляющий результат, не правда ли? Пусть и тоже подготовленный – так ведь и вопросы подобного порядка решает не народ, а элиты. Которые и оформляют свои решения мнением народа.

Вот от этого Париж и завибрировал. Покорные дотоле малийские элиты сделали выбор не в пользу традиционного патрона, а в пользу русских. А русские придут – порядок наведут. И следовательно, французы из своей сферы неоколониального контроля уйдут надолго. Это будет уже вторая подряд потеря после Центрально-Африканской Республики.

Что с того?

Конечно, это выглядит победой – не Русского государства, но русского оружия. Логичен, однако, и следующий вопрос: а справятся ли русские? Это всё же не об армии идёт речь, а о частной компании…

Ответ на этот вопрос мы дадим в следующем тексте – что такое "ЧВК Вагнера".