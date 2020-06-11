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Русские бомбардировщики уничтожили условные цели под носом НАТО

11 июня 2020, 21:00  •  73 • Политика
Русские бомбардировщики слаженно отработали уничтожение условных целей. Причём отработка происходила под носом НАТО, проводившего поблизости крупнейшие учения.
По данным Балтфлота, российская авиация провела учения по уничтожению условных морских целей в Балтийском море. Всё происходило на фоне крупных манёвров НАТО Baltops 2020, передаёт "Интерфакс".
Сообщается о том, что "экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-30СМ морской авиации Балтийского флота в ходе плановых тренировок отработали условное нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным целям в морских полигонах в Балтийском море".
Как уточнили в Балтфлоте, в учениях было задействовано более 10 самолётов.
По данным российских военных, под прикрытием звена истребителей Су-27 пилоты выполнили полёты в заданный квадрат моря для изучения надводной обстановки. Позже в рамках учений были атакованы мишени, имитирующие отряд кораблей условного противника.

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