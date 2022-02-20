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Русские бомбардировщики напугали французский авианосец
20 февраля 2022, 08:20 • 182 • Политика
Военных моряков из Франции сильно беспокоят полёты почти что над их головой.
Военные моряки из состава экипажей кораблей французской авианосно многоцелевой группы во главе с авианосцем FS Charles de Gaulle выполняют в Средиземном море задачи плана миссии Clemenceau 2022.
По заявлению официального Парижа, эта миссия присутствуя в международных водах направлена на безопасность морских путей и нужна для защиты свободы действий в стратегических районах.
Как сообщает ТГ-канал Оперативная линия французских моряков беспокоят русские самолёты:
А тем временем генсек НАТО уверяет, что Россия готовит масштабное вторжение на Украину.
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