Русские бомбардировщики напугали французский авианосец

Военных моряков из Франции сильно беспокоят полёты почти что над их головой.

Военные моряки из состава экипажей кораблей французской авианосно многоцелевой группы во главе с авианосцем FS Charles de Gaulle выполняют в Средиземном море задачи плана миссии Clemenceau 2022.

По заявлению официального Парижа, эта миссия присутствуя в международных водах направлена на безопасность морских путей и нужна для защиты свободы действий в стратегических районах.

Как сообщает ТГ-канал Оперативная линия французских моряков беспокоят русские самолёты:

Уже несколько дней подряд они наблюдают в бинокуляры своих систем полёты бомбардировщиков Ту-22М3 в сопровождении истребителей Су-30СМ. И от этого им неспокойно.

А тем временем генсек НАТО уверяет, что Россия готовит масштабное вторжение на Украину.