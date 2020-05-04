Русские блокировали американский патруль в Сирии

Как сообщается в Telegram-канале "Рыбарь", патруль Минобороны России перекрыл своей бронетехникой восточный въезд в город, из-за чего военные США не смогли продолжить движение.

Стычки между американскими и российскими патрулями в Сирии - не редкость. При этом если российская полиция патрулирует жизненно важные трассы в сирийских провинциях по просьбе официального Дамаска, то у американцев совершенно другие задачи.

Как говорилось в материале, опубликованном несколько месяцев назад в издании The Washington Times, "мрачная миссия США" в богатой нефтью провинции на северо-востоке Сирии "не имеет ни даты окончания, ни чётких путей к реальной победе".

При этом постоянный риск столкновений с российскими военными представляет собой реальную опасность. В то же время военные чиновники из Пентагона заявляют, что "Москва систематически проверяет приверженность США к сохранению своего присутствия в арабской стране".

Тот факт, что между американскими и российскими военными в Сирии возникают "определённые сложности", признал в начале текущего года и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Однако, добавил он, стороны стараются преодолевать возможные инциденты, которые могут происходить в ходе наземных операций. "Время от времени заминки случаются", - заявил Джеффри.

При этом чиновник напомнил, что между американцами и русскими в Сирии уже несколько лет действуют соглашения, которые как раз и направлены на то, чтобы между сторонами не происходили разного рода конфликты. Поэтому "в целом всё проходит гладко".