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Русские блокировали американский патруль в Сирии

04 мая 2020, 19:10  •  42 • В мире
В районе сирийского города Эль-Камышлы российская военная полиция блокировала военный патруль США, заставив американцев развернуться и изменить маршрут, по которому они двигались.
Как сообщается в Telegram-канале "Рыбарь", патруль Минобороны России перекрыл своей бронетехникой восточный въезд в город, из-за чего военные США не смогли продолжить движение.
Стычки между американскими и российскими патрулями в Сирии - не редкость. При этом если российская полиция патрулирует жизненно важные трассы в сирийских провинциях по просьбе официального Дамаска, то у американцев совершенно другие задачи.
Как говорилось в материале, опубликованном несколько месяцев назад в издании The Washington Times, "мрачная миссия США" в богатой нефтью провинции на северо-востоке Сирии "не имеет ни даты окончания, ни чётких путей к реальной победе".
При этом постоянный риск столкновений с российскими военными представляет собой реальную опасность. В то же время военные чиновники из Пентагона заявляют, что "Москва систематически проверяет приверженность США к сохранению своего присутствия в арабской стране".
Тот факт, что между американскими и российскими военными в Сирии возникают "определённые сложности", признал в начале текущего года и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Однако, добавил он, стороны стараются преодолевать возможные инциденты, которые могут происходить в ходе наземных операций. "Время от времени заминки случаются", - заявил Джеффри.
При этом чиновник напомнил, что между американцами и русскими в Сирии уже несколько лет действуют соглашения, которые как раз и направлены на то, чтобы между сторонами не происходили разного рода конфликты. Поэтому "в целом всё проходит гладко".

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